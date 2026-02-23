Boca hoy: concentra Bareiro, la lesión de Barinaga y el posible XI ante Gimnasia de Chivilcoy

Boca ultima detalles y se prepara para su debut en la Copa Argentina, en donde se enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy en Salta por los 32avos de final. En este sentido, Claudio Úbeda piensa en un equipo alternativo, sin el lesionado Barinaga y con la presencia de Adam Bareiro.

Adam Bareiro concentrará por primera vez

Son días movidos en Boca y no hay tiempo para esperar a nadie. El Xeneize viene de dejar una pobre imagen en el empate sin goles ante Racing en La Bombonera y los de Claudio Úbeda tienen la chance inmejorable de modificar su andar el próximo martes cuando enfrenten a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Para este encuentro, Bolavip pudo saber en exclusiva que Adam Bareiro integrará la lista de convocados. El club la dará a conocer este domingo por la noche y el próximo lunes será el viaje a Salta, ya que el duelo entre el Xeneize y Gimnasia de Chivilcoy será en el Estadio Padre Martearena.

Juan Barinaga se desgarró y no jugará contra Gimnasia de Chivilcoy

En la previa del encuentro que se disputará en el Padre Martearena de Salta frente a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina, el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, recibió una nueva mala noticia relacionada a la lesión de uno de sus futbolistas.

La misma corresponde a Juan Barinaga, el lateral derecho que perdió el puesto a manos de Marcelo Weigandt, y que según pudo saber Bolavip, sufrió un pequeño desgarro en el aductor, por lo que no podrá viajar a Salta junto al resto de la delegación del Xeneize.

La posible formación ante Gimnasia de Chivilcoy

En la noche de este martes, Boca se enfrenta a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El partido que se disputa en Salta y comienza a partir de las 21:15 horas, es el escenario clave que podría cambiar el semestre. En ese sentido, Claudio Úbeda planea patear el tablero y salir al campo de juego con un equipo totalmente inédito e inesperado.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, todo indica que Adam Bareiro será titular por Copa Argentina. La flamante incorporación que se acaba de sumar a los entrenamientos en el predio de Ezeiza, sería el dueño absoluto de la delantera en el compromiso estelar ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy debido al pésimo nivel que arrastran los atacantes de Boca en este último tiempo.