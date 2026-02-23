Los números de Marcelo Gallardo en River

La imagen de Marcelo Gallardo retirándose sin hablar tras la derrota ante Vélez en Liniers terminó siendo la última función de su segundo ciclo en River. Fueron 18 meses de una etapa que nació bajo la ilusión de revivir aquellos años dorados de su primera etapa, pero estuvo lejos de convertirse en realidad. Y así, el Muñeco, que llegó en agosto de 2024 tras la salida de Martín Demichelis, le puso fin a su estadía en Núñez aceptando que esta vez la historia no tendría un final de vuelta olímpica y se cerraría sumergida en una profunda e impensada crisis.

En el desglose estadístico de este segundo capítulo, Gallardo disputó 85 partidos, cosechó 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, alcanzando una efectividad del 53,72%. Si bien el número parece aceptable en el análisis aislado, la profundidad de los resultados en el último tramo caló hondo en la gestión: el Muñeco se despide con un River que se convirtió en el equipo que más veces perdió en las últimas 15 fechas de la Liga Profesional, cayendo en 10 oportunidades.

La aventura comenzó con la ilusión renovada el 5 de agosto de 2024, pero el desgaste fue dándose de forma paulatina. Aquel semestre inicial, de 25 encuentros, compuesto por 10 victorias (incluido a Boca de visitante), 10 empates y tan solo cinco derrotas,tuvo como único golpe severo la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro. Sin embargo, en 2025 la estructura comenzó a crujir: el equipo no respondió en momentos clave, cayendo por penales ante Talleres en la Supercopa Internacional, ante Pltense en el Torneo Apertura y se despidió en grupos del Mundial de Clubes.

Marcelo Gallardo dejó de ser el entrenador de River (Prensa River).

Palmeiras, el punto de inflexión

El punto de quiebre absoluto se produjo tras la eliminación en la Libertadores 2025 frente a Palmeiras, un impacto emocional del que el plantel jamás logró recuperarse. Para dimensionar, las estadísticas previas a ese choque eran envidiables: el River de Gallardo acumulaba 22 triunfos, 15 igualdades y apenas tres caídas. Tras el cimbronazo continental, se inició una pendiente pronunciada de 10 derrotas, dos victorias y un empate, incluyendo la caída ante Boca en La Bombonera, la única derrota en superclásicos de este periodo.

Esa sintonía de agonía se extendió hasta los primeros meses de este 2026 y terminó de confirmar un fin de ciclo irreversible. En las primeras seis fechas del Apertura, el equipo encadenó tres derrotas consecutivas, siendo la caída en Liniers el capítulo final para una estadística lapidaria: 12 derrotas en los últimos 20 encuentros, un registro que la institución no padecía desde 1910. Se marcha el ídolo. Su figura seguirá siendo intachable en el bronce, pero deja atrás un equipo que deberá sanar heridas.

Publicidad

Publicidad

ver también La Inteligencia Artificial eligió quién debe ser el reemplazante de Marcelo Gallardo si se va de River

Los números de Marcelo Gallardo en River

Segundo ciclo (2024-2026)

Partidos dirigidos: 85

85 Victorias: 35

35 Empates: 32

32 Derrotas: 18

18 Goles a favor: 107

107 Goles en contra: 68

68 Efectividad: 53,72%

53,72% Títulos: 0

0 Superclásicos: 2 victorias y 1 derrota

Primer ciclo (2014-2022)