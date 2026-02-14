La histórica debilidad de Riquelme por Bareiro desde que es presidente de Boca: “Compite todo el tiempo”

Si bien en principio el mercado de pases ya está cerrado en el fútbol argentino, el Xeneize cuenta con un plazo extra por la dura lesión de Rodrigo Battaglia que le otorgó un cupo. En ese sentido, Boca sorprendió a todos y en las últimas horas realizó una oferta formal por Adam Bareiro para que en los próximos días se convierta en el tercer refuerzo del equipo de Claudio Úbeda en este 2026.

Después de que se haya caído la negociación por Edwuin Cetré, el conjunto de la ribera decidió acelerar por otro tipo de delantero, con más gol y menos recorrido. Por ese motivo, según pudo saber BOLAVIP, ofertó 3 millones de dólares por el 100% del pase por el futbolista que actualmente se desempeña en Fortaleza, aunque la mitad de su ficha todavía pertenece a River por su anterior estadía.

Lo cierto es que, hace un tiempo, Juan Román Riquelme llenó de elogios a Bareiro durante una entrevista exclusiva con TyC Sports, cuando todavía pertenecía y brillaba en el Ciclón. “El 9 de San Lorenzo me parece que compite todo el tiempo, contra el que sea“, manifestó en aquel entonces el presidente de Boca que ya lo buscó en una anterior ventana de transferencias, pero sin éxito.

Adam Bareiro, tras convertirle un gol a Boca en La Bombonera. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, el mandatario continuó enalteciendo al paraguayo. “¿Juega por Copa Argentina? Compite, se pelea con el defensor del otro equipo. Va a los tres días, juega contra Huracán y le compite“, expresó sobre el estilo de juego que demuestra Adam sobre el campo de juego. Inmediatamente después, el ahora dirigente del Xeneize sostuvo: “El fútbol para mí es eso“.

No conforme con eso, insistió de nuevo. “Compite, compite y compite. El que juega mal, si compite, pasa a ser bueno; el que es bueno y compite pasa a ser muy bueno; y el que es muy bueno y compite ya es (Lionel) Messi. Pero podés ser muy bueno y si no te gusta competir, pasás a ser un jugador normal“, sentenció Riquelme sobre Bareiro en una entrevista poco tiempo atrás.

Adam Bareiro, delantero paraguayo durante su estadía en Fortaleza. (Getty Images)

Vale recordar que el atacante de 29 años dejó San Lorenzo cuando River lo pagó 4,5 millones de dólares en una floja estadía en la que jugó 16 partidos y no marcó ni asistió. Sin embargo, apenas 6 meses después lo cedió a Al Rayyan y otro semestre más tarde lo vendió a Fortaleza por 1,8 millones, donde fue dirigido por Martín Palermo y perdieron la categoría a finales de 2025.

Adam Bareiro, delantero paraguayo durante su estadía en River. (Getty Images)

