Óscar Córdoba afirmó que nunca espero el llamado de Riquelme y admitió que se fue de Boca por su ego

El Boca de Bianchi, que lo ganó todo entre fines de los 90 y comienzos de los 2000, tuvo jugadores extraordinarios de la talla de Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, entre otros, pero en el arco había un guardián que se ganó el amor de todos los hinchas del Xeneize: Óscar Córdoba.

El colombiano fue determinante en Boca desde su arribo en 1997 hasta su salida en 2001. En ese periodo no solamente sumó 162 partidos, sino que además conquistó seis títulos, entre ellos dos Libertadores y una Intercontinental. Para 2001 decidió emigrar al fútbol europeo, aunque lo hizo por una cuestión de ego, según él mismo contó.

En diálogo con Yo Camilo, Óscar Córdoba contó cómo se dio su salida del Xeneize: “Yo me voy por ego, tenia dos años más de contrato con Boca. Me llega una oferta del Tottenham, llega Macri y me dije ‘si usted llega con el fax membretado del Tottenham negociamos’. Llego, se lo presento y me dice ‘pero costás 5 millones’”.

Además, agregó: “Yo le digo ‘Mauricio, mi mamá teniendo 5 millones, no los paga por mí con 32 años, ¿que vamos a hacer?’. Estalla el corralito y me dice que hay que pesificar el contrato. Ahora me va a dejar aquí y me vas a pesificar el contrato, yo me voy. Primer equipo que pase por la puerta me voy. Y llega el Perugia. No llegó ni el Real Madrid, y era una puesta totalmente suicida, salvar la categoría con un Perugia que estaba 16° o 17° en la fecha 22 o quedarme en Boca y tomé el riesgo”.

Óscar Córdoba en el 2000. (Foto: Getty).

Córdoba tenía el deseo de ser dirigente de Boca

Una vez retirado de la actividad profesional, Óscar Córdoba fue dirigente de fútbol: entre 2012 y 2013 fue presidente de Atlético Bucaramanga y en 2015 fue Director Deportivo de Uniautónoma. Ante la pregunta de Yo, Camilo, el ex arquero afirmó que le gustaría estar en Boca en alguna función dirigencial: “Yo lo vivo y lo sufro pero no soy del mundo Boca directivo”.

Además, agregó: “Me hubiera gustado pero no lo fui, tampoco me va a frustrar. No lo esperé (el llamado de Román), en ese momento el Tano Angelici me llamó para que acompañara, fui a una reunión a Buenos Aires y nunca mas volvió a llamarme. No pasó nada”.

Juan Román Riquelme. (Foto: Getty).

“Luego, con Ameal también pero siento que estaba muy arraigado a lo que tenia en Colombia y ellos entendieron que no le iba a sumar a Boca, creo que yo porque nunca me dieron la oportunidad de decir o decidir“, concluyó Óscar Córdoba.

