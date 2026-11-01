La respuesta de Riquelme a las denuncias de River por el arbitraje en la victoria de Boca en el Superclásico

El presidente de Boca dialogó tras la victoria en el Superclásico y mostró una postura contraria a la de los dirigentes del Millonario.

En La Bombonera, Boca Juniors consiguió un triunfo clave por 1-0 ante River Plate en el marco de la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El gol de Lautaro Di Lollo dejó al club de la Ribera a solo una victoria de la conquista de la Tabla Anual y selló su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Del otro lado, en el Millonario dispararon contra el arbitraje de Nicolás Ramírez. Los jugadores criticaron su labor en zona mixta, algo que también hizo Stéfano Di Carlo, presidente de la institución, a través de las redes sociales.

Tras los festejos en el vestuario, Juan Román Riquelme, mandatario de Boca, habló con TyC Sports sobre las sensaciones de la victoria y expuso una postura contraria con respecto al arbitraje.

“Puedo hablar de mi club. Redes sociales no tengo. La expulsión es expulsión. El 9 se va para el arco. Era situación clara de gol. Es expulsión. No importa si la jugada es al segundo, a los 20 minutos, a los 90 o a los 95. Eso es lo único que puedo decir y creo que estamos todos de acuerdo”, inició Román, refiriéndose solo a la expulsión de Martínez Quarta.

Ante la repregunta, sobre el resto de las jugadas, explicó: “Siempre el que pierde va a pedir. Es así. Nosotros estamos contentos. Hemos ganado, sumado de a tres, que era lo más importante. Hemos conseguido estar en la copa nuevamente. Tenemos ilusión en el último partido. En el fútbol argentino cuando no se consiguen resultados culpamos al árbitro. Soy de pensar que tenemos que intentar descansar. Ojalá que podamos ganar el partido”.

🗣️ "LA EXPULSIÓN ES EXPULSIÓN. ES UNA SITUACIÓN CLARA DE GOL "



🎙️ Juan Román Riquelme se refirió a la roja que recibió Martínez Quarta en el Superclásico. pic.twitter.com/5uRvLdxKFE — TyC Sports (@TyCSports) November 2, 2026

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Riquelme analizó la victoria de Boca ante River

“Fue justo ganador. Es complicado que podamos decir que se jugó un clásico jugando bien. Mayormente terminan siendo muy parejos, peleados, luchados, se arriesga poco. Boca fue merecedor del triunfo porque no hubo muchas situaciones de gol, pero fueron todas de Boca”, analizó el presidente.

Y siguió: “La expulsión nos dio un poco más de adueñarnos de la pelota. No éramos muy claros, pero el partido era nuestro. Cuando ellos sacan al delantero nos da más tranquilidad también. Guste o no, el fútbol tiene esas cosas. Puede que no hayamos sido muy claros, pero desde el gol de Di Lollo el partido se puso a nuestro favor. Fue el partido más tranquilo que tuvo el arquero”.

Datos clave

Boca Juniors venció 1-0 a River en la Fecha 15 del Clausura 2026.

venció 1-0 a River en la Fecha 15 del Clausura 2026. Lautaro Di Lollo anotó el gol que clasificó a Boca a la Libertadores.

anotó el gol que clasificó a Boca a la Libertadores. Juan Román Riquelme habló en TyC Sports justificando la expulsión de Martínez Quarta.