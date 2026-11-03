Qué necesita Boca para ser campeón de la Tabla Anual en la última fecha

Boca va por todo en la recta final de este 2026. Los de Rodolfo Arruabarrena tienen la posibilidad de conquistar cinco títulos y el primero de ellos podría ser el próximo sábado. El Xeneize podría ser campeón de Liga -título que se le da al ganador de la Tabla Anual-, pero para eso será fundamental que obtenga un resultado positivo ante Defensa y Justicia.
Si Boca le gana a Defensa y Justicia será campeón de Liga ya que Argentinos Juniors -que tiene la misma cantidad de puntos- cuenta con una diferencia de gol muy inferior. Existe la posibilidad que el Xeneize iguale con el Halcón y de esa manera se consagrará siempre y cuando Argentinos Juniors y Rosario Central no ganen.
A Boca se le escapará el título si no supera a Defensa y Justicia en La Bombonera y Argentinos Juniors empata o gana. Por otro lado, si el Bicho no saca puntos ante Huracán, Rosario Central podría arrebatarle el título al equipo de Arruabarrena si se impone a Estudiantes de Río Cuarto.
Argentinos superó a Atlético Tucumán y llegó a 60 puntos en la Anual. (Foto: Prensa Argentinos).
Así se jugará la última fecha del Clausura
JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
- 15.00 – Aldosivi vs. River Plate
- 19.15 – Gimnasia La Plata vs. Belgrano
La combinación de resultados que deben darse para que haya Superclásico en octavos del Clausura
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
- 15.00 – Barracas Central vs. Racing Club
- 19.00 – San Lorenzo vs. Platense
- 19.00 – Independiente vs. Deportivo Riestra
- 19.00 – Unión vs. Vélez Sarsfield
- 22.00 – Tigre vs. Sarmiento de Junín
- 22.00 – Banfield vs. Atlético Tucumán
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
- 15.00 – Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia
- 15.00 – Talleres vs. Estudiantes de La Plata
- 17.30 – Argentinos Juniors vs. Huracán
- 17.30 – Boca Juniors vs. Defensa y Justicia
- 17.30 – Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
- 17.00 – Central Córdoba vs. Lanús
- 19.30 – Instituto vs. Newell’s Old Boys
La Tabla Anual 2026
- Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ
- Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Defensa – 47 puntos
- Estudiantes LP – 46 puntos
- Independiente – 44 puntos
- Barracas Central – 44 puntos
- Huracán – 41 puntos
Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2026
DATOS CLAVE
- Boca Juniors enfrentará a Defensa y Justicia el próximo sábado buscando ganar la Liga.
- Rodolfo Arruabarrena tiene la posibilidad de conquistar cinco títulos en este 2026.
- Argentinos Juniors y Rosario Central disputan con Boca la cima de la Tabla Anual.