Qué necesita Boca para ser campeón de la Tabla Anual en la última fecha

Los de Rodolfo Arruabarrena se verán las caras el próximo sábado a partir de las 17.30 horas ante Defensa y Justicia.

Boca va por todo en la recta final de este 2026. Los de Rodolfo Arruabarrena tienen la posibilidad de conquistar cinco títulos y el primero de ellos podría ser el próximo sábado. El Xeneize podría ser campeón de Liga -título que se le da al ganador de la Tabla Anual-, pero para eso será fundamental que obtenga un resultado positivo ante Defensa y Justicia.

Si Boca le gana a Defensa y Justicia será campeón de Liga ya que Argentinos Juniors -que tiene la misma cantidad de puntos- cuenta con una diferencia de gol muy inferior. Existe la posibilidad que el Xeneize iguale con el Halcón y de esa manera se consagrará siempre y cuando Argentinos Juniors y Rosario Central no ganen.

A Boca se le escapará el título si no supera a Defensa y Justicia en La Bombonera y Argentinos Juniors empata o gana. Por otro lado, si el Bicho no saca puntos ante Huracán, Rosario Central podría arrebatarle el título al equipo de Arruabarrena si se impone a Estudiantes de Río Cuarto.

Argentinos superó a Atlético Tucumán y llegó a 60 puntos en la Anual. (Foto: Prensa Argentinos).

Así se jugará la última fecha del Clausura

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

15.00 – Aldosivi vs. River Plate

19.15 – Gimnasia La Plata vs. Belgrano

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE

15.00 – Barracas Central vs. Racing Club

19.00 – San Lorenzo vs. Platense

19.00 – Independiente vs. Deportivo Riestra

19.00 – Unión vs. Vélez Sarsfield

22.00 – Tigre vs. Sarmiento de Junín

22.00 – Banfield vs. Atlético Tucumán

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SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

15.00 – Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia

15.00 – Talleres vs. Estudiantes de La Plata

17.30 – Argentinos Juniors vs. Huracán

17.30 – Boca Juniors vs. Defensa y Justicia

17.30 – Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

17.00 – Central Córdoba vs. Lanús

19.30 – Instituto vs. Newell’s Old Boys

La Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Defensa – 47 puntos Estudiantes LP – 46 puntos Independiente – 44 puntos Barracas Central – 44 puntos Huracán – 41 puntos

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Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2026

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