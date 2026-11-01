Se publicaron los audios del VAR tras el polémico Superclásico entre Boca y River: “Mirá qué fuerte”

A horas de la victoria del Xeneize, la Liga Profesional compartió el accionar de los árbitros de cara a las jugadas controversiales.

Por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026, Boca Juniors triunfó por la mínima ante River Plate en La Bombonera. Lautaro Di Lollo fue el autor del único gol del partido, que estuvo repleto de polémicas por el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Luego de que los futbolistas del Millonario, e incluso Leonardo Ponzio y Stéfano Di Carlo, dispararan contra la AFA y la terna arbitral, la Liga Profesional publicó los audios del VAR de las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

Los intercambios entre Silvio Trucco, encargado del VAR, Gastón Suárez, el asistente en la revisión, y el propio Ramírez, árbitro principal, explican cómo tomaron las decisiones al mostrar estas tarjetas rojas.

La expulsión de Lucas Martínez Quarta

“No reanudes. Tiene distancia, tiene velocidad, tiene el control. El balón va hacia él. Nico, te invito a un review por posible tarjeta roja por dogso (impedir una ocasión manifiesta de gol). Hay una sujeción con los dos brazos”, se escucha a Trucco llamando a Ramírez a revisar la jugada.

La expulsión de Gonzalo Montiel

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“Mirá qué fuerte. Sí, Nico. Es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo. Es una plancha clara al tobillo. Pierna extendida, tiene fuerza, tiene intensidad. El contacto es en la zona blanda del tobillo con los tapones. Se ve clara la torsión del tobillo. Confirmo la expulsión del jugador 29”, comentan entre Trucco y Suárez sobre la acción.

La terna completa del Superclásico

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Gastón Suárez

Datos clave

Lautaro Di Lollo anotó el gol del triunfo de Boca Juniors ante River.

anotó el gol del triunfo de Boca Juniors ante River. Liga Profesional publicó audios del VAR sobre expulsiones de Martínez Quarta y Montiel.

publicó audios del VAR sobre expulsiones de Martínez Quarta y Montiel. Silvio Trucco recomendó a Nicolás Ramírez ambas tarjetas rojas desde el VAR.