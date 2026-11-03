¿Por qué hay un minuto de silencio en la jornada 4 de la UEFA Champions League?

La UEFA determinó que haya minutos de silencio previo a todos los encuentros de la jornada 4 en la edición 2026-27 de la Champions League.

El mundo del fútbol despertó conmocionado tras la repentina muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio tras un fuerte golpe contra Jesús Owono, arquero del Andorra FC. A raiz del trágico hecho, la UEFA decidió rendir un sentido homenaje en la previa de todos los encuentros del martes en la jornada 4 de la Champions League.

La cuarta fecha de la máxima competencia europea a nivel clubes contará con varios cruces de primer nivel. Entre ellos, tres involucrarán a clubes españoles. El Atletico Madrid recibirá al Bayern Munich en el que promete ser el mejor partido de la fecha.

En Cataluña, Barcelona recibe al Aston Villa, mientras que en el Estadio de la Cerámica, el Villarreal se enfrenta al vigente bicampeón de Europa y gran favorito al titulo, el PSG de Luis Enrique.

Muestras de afecto hacia Jesús de Miguel

Prácticamente todos los clubes de la Champions League y LaLiga expresaron su pesar luego de la triste noticia, y es posible que los clubes españoles incluso utilicen un lazo negro en señal de luto por la inesperada pérdida.

Minuto de silencio durante entrenamiento del Arsenal. (Foto: Getty Images)

“Desde el FC Barcelona lamentamos profundamente la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife,” el conjunto culé escribio a través de sus redes sociales. “Nuestros pensamientos y apoyo están con su familia, amigos y seres queridos durante estos momentos difíciles”.

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Otras reacciones

La UEFA no fue la unica federación que se pronunció al respecto. En España, la Real Federación Española de Futbol (RFEF) suspendió partidos correspondientes a la Copa del Rey y la Copa de la Reina.

“En señal de respeto y solidaridad tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, la RFEF acuerda ampliar la suspensión de sus competiciones hasta el 6 de noviembre. Los encuentros de Copa del Rey y Copa de la Reina previstos para esta semana quedan, por tanto, aplazados,” la RFEF anunció en sus redes sociales.

En síntesis

Minutos de silencio previo a los partidos del martes en la jornada 4 de la Champions League por la muerte de Jesús de Miguel.

del martes en la jornada 4 de la Champions League por la muerte de Jesús de Miguel. Atletico Madrid recibe al Bayern Munich, mientras que Barcelona enfrenta al Aston Villa en la fecha 4.

en la fecha 4. La RFEF suspendió sus competiciones (Copa del Rey y Copa de la Reina) hasta el 6 de noviembre.