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TORNEO CLAUSURA

AFA confirmó los días y horarios para la Fecha 16 del Torneo Clausura 2026: cuándo juegan Boca y River

El fin de semana se definirá al campeón anual y cómo quedarán conformados los cruces de Playoffs.

Se cierra la primera fase del Torneo Clausura.
© GettySe cierra la primera fase del Torneo Clausura.

El Torneo Clausura 2026 ya está en etapa de definición y el próximo fin de semana finalizará la fase regular. No solo quedará armado el cuadro de octavos de final, sino que se consagrará un campeón anual y se repartirán los boletos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Tras ganar el Superclásico, Boca quedó a un triunfo de conquistar la Tabla Anual y lo buscará en La Bombonera ante Defensa y Justicia. En Núñez, River quiere reponerse del cachetazo y acomodarse de cara a los Playoffs para no bajarse del sueño de la Copa Libertadores.

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En ese contexto, AFA confirmó los días y horarios para los encuentros de la Fecha 16. El Millonario jugará su compromiso ante Aldosivi en Mar del Plata el próximo jueves 5 de noviembre a las 15, mientras que la definición en lo más alto de la Tabla Anual deberá esperar hasta el sábado.

El Superclásico entre Boca y River. (Foto: Getty)

El Superclásico entre Boca y River. (Foto: Getty)

En simultáneo, a las 17.30, Boca recibirá a Defensa y Justicia, Rosario Central hará lo propio ante Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors, el tercer aspirante al título, jugará en La Paternal ante Huracán.

Así se jugará la última fecha del Clausura

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

  • 15.00 – Aldosivi vs. River Plate
  • 19.15 – Gimnasia La Plata vs. Belgrano

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE

  • 15.00 – Barracas Central vs. Racing Club
  • 19.00 – San Lorenzo vs. Platense
  • 19.00 – Independiente vs. Deportivo Riestra
  • 19.00 – Unión vs. Vélez Sarsfield
  • 22.00 – Tigre vs. Sarmiento de Junín
  • 22.00 – Banfield vs. Atlético Tucumán

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

  • 15.00 – Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia
  • 15.00 – Talleres vs. Estudiantes de La Plata
  • 17.30 – Argentinos Juniors vs. Huracán
  • 17.30 – Boca Juniors vs. Defensa y Justicia
  • 17.30 – Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

  • 17.00 – Central Córdoba vs. Lanús
  • 19.30 – Instituto vs. Newell’s Old Boys
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La Tabla Anual 2026

  1. Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ
  2. Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  11. Defensa – 47 puntos
  12. Estudiantes LP – 46 puntos
  13. Independiente – 44 puntos
  14. Barracas Central – 44 puntos
  15. Huracán – 41 puntos

Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2026

Datos clave

  • Jueves a las 15: River Plate visitará a Aldosivi en Mar del Plata.
  • Sábado a las 17.30: Boca recibirá a Defensa y Justicia por la Tabla Anual.
  • 60 puntos: Boca y Argentinos lideran la Tabla Anual, seguidos por Rosario Central con 59.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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