AFA confirmó los días y horarios para la Fecha 16 del Torneo Clausura 2026: cuándo juegan Boca y River

El Torneo Clausura 2026 ya está en etapa de definición y el próximo fin de semana finalizará la fase regular. No solo quedará armado el cuadro de octavos de final, sino que se consagrará un campeón anual y se repartirán los boletos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
Tras ganar el Superclásico, Boca quedó a un triunfo de conquistar la Tabla Anual y lo buscará en La Bombonera ante Defensa y Justicia. En Núñez, River quiere reponerse del cachetazo y acomodarse de cara a los Playoffs para no bajarse del sueño de la Copa Libertadores.
En ese contexto, AFA confirmó los días y horarios para los encuentros de la Fecha 16. El Millonario jugará su compromiso ante Aldosivi en Mar del Plata el próximo jueves 5 de noviembre a las 15, mientras que la definición en lo más alto de la Tabla Anual deberá esperar hasta el sábado.
El Superclásico entre Boca y River. (Foto: Getty)
En simultáneo, a las 17.30, Boca recibirá a Defensa y Justicia, Rosario Central hará lo propio ante Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors, el tercer aspirante al título, jugará en La Paternal ante Huracán.
Así se jugará la última fecha del Clausura
JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
- 15.00 – Aldosivi vs. River Plate
- 19.15 – Gimnasia La Plata vs. Belgrano
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
- 15.00 – Barracas Central vs. Racing Club
- 19.00 – San Lorenzo vs. Platense
- 19.00 – Independiente vs. Deportivo Riestra
- 19.00 – Unión vs. Vélez Sarsfield
- 22.00 – Tigre vs. Sarmiento de Junín
- 22.00 – Banfield vs. Atlético Tucumán
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
- 15.00 – Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia
- 15.00 – Talleres vs. Estudiantes de La Plata
- 17.30 – Argentinos Juniors vs. Huracán
- 17.30 – Boca Juniors vs. Defensa y Justicia
- 17.30 – Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
- 17.00 – Central Córdoba vs. Lanús
- 19.30 – Instituto vs. Newell’s Old Boys
La Tabla Anual 2026
- Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ
- Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Defensa – 47 puntos
- Estudiantes LP – 46 puntos
- Independiente – 44 puntos
- Barracas Central – 44 puntos
- Huracán – 41 puntos
Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2026
Datos clave
- Jueves a las 15: River Plate visitará a Aldosivi en Mar del Plata.
- Sábado a las 17.30: Boca recibirá a Defensa y Justicia por la Tabla Anual.
- 60 puntos: Boca y Argentinos lideran la Tabla Anual, seguidos por Rosario Central con 59.