Las sorpresas de la Selección Argentina en la lista de convocados de Lionel Scaloni

La Albiceleste enfrentará a Uruguay el viernes 13 en La Bombonera y luego el martes 17 contra Costa Rica en el Mario Alberto Kempes.

Lionel Messi se retiró hace menos de un mes y por primera vez jugará la Selección Argentina sin él. En ese sentido, este martes Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 28 convocados para representar al país en los amistosos internacionales de la fecha FIFA de noviembre, que serán primero frente a Uruguay y luego contra Costa Rica.

Los futbolistas de la Selección Argentina.

Vale resaltar que el viernes 13 ante la Celeste se jugará en La Bombonera para disputar nuevamente el histórico clásico del Río de La Plata. Apenas 4 días después, el martes 17 por la noche, la Albiceleste se medirá con el seleccionado centroamericano en el Estadio Mario Alberto Kempes, ubicado geográficamente en la Provincia de Córdoba.

Lo cierto es que, a raíz de un proceso de renovación del plantel luego de lo que fue el exitoso ciclo que comenzó en 2018 y culminó con el Mundial 2026, Scaloni empezó a citar nuevos futbolistas. Por ese motivo, Aaron Anselmino y Mariano Troilo son las sorpresas de la lista de convocados que diagramó el cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Aaron Anselmino, ex Boca y actual Chelsea.

Aaron Anselmino

Formado en Boca Predio, es una de las grandes promesas que salieron del fútbol argentino en la última etapa. Con apenas 21 años, el futbolista que ya juega en Chelsea demostró su inmensa calidad tanto en la solidez defensiva como en su excelente salida con pelota. Cabe recordar que los Blues lo pagaron 18 millones de euros y también estuvo a préstamo en Borussia Dortmund y Racing de Estrasburgo.

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Mariano Troilo

El zaguero central de 23 años que surgió de las divisiones inferiores de Belgrano de Córdoba, actualmente se desempeña en el Parma de Italia. El defensor está inmerso en una gran actualidad, posee un gran juego aéreo con su 1.94m y además tiene un excelente manejo con ambas piernas, aunque es derecho. A su vez, su cotización de mercado es de 10 millones de euros.

Mariano Troilo, defensor argentino de Parma. (Getty Images)

Los convocados de la Selección Argentina

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River)

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Defensores

Gonzalo Montiel (River)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Román Vega (Zenit)

Volantes

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como 1907)

Delanteros

Matías Soulé (Roma)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Thiago Almada (River)

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Alvarez (Atlético de Madrid)