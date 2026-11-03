El Millonario visitará a Aldosivi el próximo jueves, mientras que el Xeneize recibirá a Defensa y Justicia el sábado.

El pasado domingo, Boca superó 1 a 0 a River en el Superclásico del fútbol argentino. El duelo fue correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura y, en las próximas semanas, podría haber otro ya que hay diversas combinaciones de resultados que podrían hacer que los dos clubes más populares del país se vean las caras por los octavos de final.

El sistema de plyoffs enfrenta al primero de una zona con el octavos de otra y así sucesivamente. Boca, que integra la Zona A puede ser primero, segundo, tercero o cuarto en su grupo. Por su parte, River -integra la Zona B- puede mantenerse en la cuarta posición o inclusive puede hasta a llegar a ser octavo.

Las distintas posibilidades para que haya Superclásico en octavos de final

Boca 1° y River 8°: Boca debe ganar por una diferencia de dos goles y esperar que Instituto pierda. River debe perder ante Aldosivi y tienen que ganar Sarmiento, Independiente Rivadavia, mientras que a Belgrano y Barracas Central les alcanzará con empatar para superar al Millonario.

Boca y River se enfrentaron el pasado domingo en La Bombonera. (Foto: Getty).

Boca 2° y River 7°: Boca debe ganar y que Instituto no pierda o bien puede empatar y esperar a que Vélez no gane. River debe perder ante Aldosivi, que Sarmiento o Independiente Rivadavia ganen, mientras que si Belgrano y Barracas Central empatan ya lo superan.

Boca 3° y River 6°: Si Boca pierde ante Defensa y Justicia y Vélez no suma de a tres, el Xeneize quedará tercero en la Zona A. Si River empata o pierde contra Aldosivi, Belgrano y Barracas empatan o ganan y Sarmiento e Independiente Rivadavia no suman de a tres, el Millonario quedará en la sexta posición.

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Boca 4° y River 5°: Si Boca cae ante Defensa y Justicia en La Bombonera y Vélez gana su partido ante Unión, los de Arruabarrena quedarán cuartos en la Zona A. River quedará quinto si empata o pierde ante Aldosivi, mientras que si Belgrano o Barracas empatan o ganan -solamente uno de ellos- y Sarmiento e Independiente Rivadavia no ganan, de esa manera los de Ponzio serán quintos.

Cómo están los cruces de octavos de final antes de la última fecha

Instituto vs. Sarmiento de Junín

Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia

vs. Independiente Rivadavia Vélez Sarsfield vs. Barracas Central

Defensa y Justicia vs. Belgrano

Rosario Central vs. Independiente

Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza

Gimnasia La Plata vs. Newell’s Old Boys

River Plate vs. Lanús

Así se jugará la última fecha del Clausura

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

15.00 – Aldosivi vs. River Plate

19.15 – Gimnasia La Plata vs. Belgrano

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VIERNES 6 DE NOVIEMBRE

15.00 – Barracas Central vs. Racing Club

19.00 – San Lorenzo vs. Platense

19.00 – Independiente vs. Deportivo Riestra

19.00 – Unión vs. Vélez Sarsfield

22.00 – Tigre vs. Sarmiento de Junín

22.00 – Banfield vs. Atlético Tucumán

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

15.00 – Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia

15.00 – Talleres vs. Estudiantes de La Plata

17.30 – Argentinos Juniors vs. Huracán

17.30 – Boca Juniors vs. Defensa y Justicia

17.30 – Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

17.00 – Central Córdoba vs. Lanús

19.30 – Instituto vs. Newell’s Old Boys

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La Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Defensa – 47 puntos Estudiantes LP – 46 puntos Independiente – 44 puntos Barracas Central – 44 puntos Huracán – 41 puntos

Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2026

DATOS CLAVE

Boca Juniors venció 1 a 0 a River Plate por el Torneo Clausura .

venció a por el . Boca y River podrían enfrentarse en octavos de final según las combinaciones de resultados.

podrían enfrentarse en según las combinaciones de resultados. River Plate definirá su posición final frente a Aldosivi en la fase regular.