El pasado domingo, Boca superó 1 a 0 a River en el Superclásico del fútbol argentino. El duelo fue correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura y, en las próximas semanas, podría haber otro ya que hay diversas combinaciones de resultados que podrían hacer que los dos clubes más populares del país se vean las caras por los octavos de final.
El sistema de plyoffs enfrenta al primero de una zona con el octavos de otra y así sucesivamente. Boca, que integra la Zona A puede ser primero, segundo, tercero o cuarto en su grupo. Por su parte, River -integra la Zona B- puede mantenerse en la cuarta posición o inclusive puede hasta a llegar a ser octavo.
Las distintas posibilidades para que haya Superclásico en octavos de final
Boca 1° y River 8°: Boca debe ganar por una diferencia de dos goles y esperar que Instituto pierda. River debe perder ante Aldosivi y tienen que ganar Sarmiento, Independiente Rivadavia, mientras que a Belgrano y Barracas Central les alcanzará con empatar para superar al Millonario.
Boca y River se enfrentaron el pasado domingo en La Bombonera. (Foto: Getty).
Boca 2° y River 7°: Boca debe ganar y que Instituto no pierda o bien puede empatar y esperar a que Vélez no gane. River debe perder ante Aldosivi, que Sarmiento o Independiente Rivadavia ganen, mientras que si Belgrano y Barracas Central empatan ya lo superan.
Boca 3° y River 6°: Si Boca pierde ante Defensa y Justicia y Vélez no suma de a tres, el Xeneize quedará tercero en la Zona A. Si River empata o pierde contra Aldosivi, Belgrano y Barracas empatan o ganan y Sarmiento e Independiente Rivadavia no suman de a tres, el Millonario quedará en la sexta posición.
AFA confirmó los días y horarios para la Fecha 16 del Torneo Clausura 2026: cuándo juegan Boca y River
Boca 4° y River 5°: Si Boca cae ante Defensa y Justicia en La Bombonera y Vélez gana su partido ante Unión, los de Arruabarrena quedarán cuartos en la Zona A. River quedará quinto si empata o pierde ante Aldosivi, mientras que si Belgrano o Barracas empatan o ganan -solamente uno de ellos- y Sarmiento e Independiente Rivadavia no ganan, de esa manera los de Ponzio serán quintos.
Cómo están los cruces de octavos de final antes de la última fecha
- Instituto vs. Sarmiento de Junín
- Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia
- Vélez Sarsfield vs. Barracas Central
- Defensa y Justicia vs. Belgrano
- Rosario Central vs. Independiente
- Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza
- Gimnasia La Plata vs. Newell’s Old Boys
- River Plate vs. Lanús
Así se jugará la última fecha del Clausura
JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
- 15.00 – Aldosivi vs. River Plate
- 19.15 – Gimnasia La Plata vs. Belgrano
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
- 15.00 – Barracas Central vs. Racing Club
- 19.00 – San Lorenzo vs. Platense
- 19.00 – Independiente vs. Deportivo Riestra
- 19.00 – Unión vs. Vélez Sarsfield
- 22.00 – Tigre vs. Sarmiento de Junín
- 22.00 – Banfield vs. Atlético Tucumán
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
- 15.00 – Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia
- 15.00 – Talleres vs. Estudiantes de La Plata
- 17.30 – Argentinos Juniors vs. Huracán
- 17.30 – Boca Juniors vs. Defensa y Justicia
- 17.30 – Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
- 17.00 – Central Córdoba vs. Lanús
- 19.30 – Instituto vs. Newell’s Old Boys
La Tabla Anual 2026
- Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ
- Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Defensa – 47 puntos
- Estudiantes LP – 46 puntos
- Independiente – 44 puntos
- Barracas Central – 44 puntos
- Huracán – 41 puntos
Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2026
DATOS CLAVE
- Boca Juniors venció 1 a 0 a River Plate por el Torneo Clausura.
- Boca y River podrían enfrentarse en octavos de final según las combinaciones de resultados.
- River Plate definirá su posición final frente a Aldosivi en la fase regular.