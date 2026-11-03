Brian Fernández detalló el calvario que vivió con las adicciones: “Te liquidan”

El ex atacante de Racing está sin club desde marzo de este año, cuando rescindió con Fénix de Uruguay.

Los últimos años de la carrera de Brian Fernández fueron duros para él. El talentoso delantero que pasó por clubes como Colón, Racing y Necaxa tuvo algunos problemas con las drogas y eso lo alejaron de las canchas. De hecho, llegó a estar internado por esta problemártica.

Pasó por el Ascenso argentino en clubes como Ferro, Almirante Brown y Talleres de Remedios de Escalada, para luego pasar a Fénix de Uruguay, donde apenas estuvo unos meses antes de rescindir su contrato para quedar sin club, a la espera de oportunidades.

Actualmente, el santafesino está a la espera de una oportunidad y en diálogo con TyC Sports así lo dijo: “Hoy estoy bien, tranquilo, entrenándome. Estoy recibimiento muchísimos mensajes de clubes y eso para mí está bueno. Hoy en día no tengo las mismas oportunidades que antes, tengo 32, no tengo 19. Antes elegía los equipos yo y era uno mejor que el otro”.

Brian Fernández en Necaxa en 2019. (Foto: Getty).

El calvario de la droga

Fernández habló a corazón abierto de lo que fue transitar el calvario de las adicciones: “Las drogas te matan, te liquidan, te saca la familia y todo lo que más querés. Literal, perdés todo. Primero te perdés vos y después, cuando te diste cuenta, ya no tenés a nadie más al lado. A mí te tocó ya no tener casi a nadie. A nadie. ¿Sabés lo que es estar solo en dónde estás viviendo? En lugares hermosos, pero solo. Es feo”.

“Creo que sí, estuve al borde de la muerte. En Santa Fe tuve un episodio mal que me llevó a estar internado”, completó Brian Fernández, que a sus 32 años espera tener la oportunidad de volver al fútbol de cara al 2027. Cabe destacar que, en su época supo jugar en clubes como Racing, Colón, Necaxa, Metz y Portland de la MLS.

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