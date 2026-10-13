La respuesta del Vasco Arruabarrena ante la posibilidad de ganar la Copa Sudamericana con Boca

El DT xeneize habló en la previa del duelo ante Vasco da Gama sobre la posibilidad de campeonar y qué peso le da sobre el resto de las competencias.

Este martes, Boca vuelve a disputar una semifinal internacional luego de dos años de ausencia en esta instancia. Será ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, en una serie que se abrirá en La Bombonera y se definirá en el Maracaná en una semana.

Antes del compromiso de ida, el entrenador xeneize habló con la prensa y respondió ciertas preguntas relacionadas a la posibilidad de ganar la Copa Sudamericana, así como también la importancia que le da por encima de los demás campeonatos que está peleando Boca.

En un ping-pong con ESPN, el Vasco Arruabarrena destacó que dirigir a Boca es “lo mejor su vida” y que las noches de Copa en La Bombonera son especiales. Además, destacó que “ganar la Sudamericana sería un logro importante grupal” y que conoce Barranquilla, la ciudad donde se jugará la final de esta edición de la Copa. “Mucho calor”, bromeó, para rematar con el mismo tono al responder si se ve en la final con el Xeneize allí: “Esperemos que sea con menos calor de lo habitual”.

Más allá de este pequeño ida y vuelta, el DT de Boca habló con ESPN y destacó que no pone a la Sudamericana por encima de ningún otro torneo de este semestre: “Lo internacional te da guita, te da prestigio, te da la posibilidad de jugar otra competencia y encima el club hace mucho no gana algo internacional, pero la liga local es la liga local. La Copa Argentina, ya lo saben, es una copa que me gusta. Trato siempre de poner lo mejor, y está el tema de la anual ahora también”.

Sobre este tema, puso los pies sobre la tierra y en el presente: “Hay muchas situaciones en las que nosotros estamos cerca, pero lejos a la vez. Tenemos que ir pasito a pasito, partido a partido. No pensar mucho en el futuro, porque el futuro da ansiedad, te da nervios y eso, hoy en día, no nos sirve“, cerró.

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¿PRIORIDAD AL PLANO INTERNACIONAL? Esto contestó el Vasco Arruabarrena, en exclusiva con #SportsCenterAM.



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Probables alineaciones de Boca y Vasco da Gama

BOCA: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa, Alan Lescano; Nuno Moreira, David y Marino Hinestroza.

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Cuándo se juega la llave entre Boca y Vasco da Gama

Boca recibirá a Vasco da Gama el martes 13 de octubre a las 21:30 horas. El compromiso correspondiente a la ida de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana 2026, ya tiene día y horario confirmado para que se vean la cara por primera vez. Dicho cotejo se llevará a cabo en La Bombonera, repleta de hinchas.

A su vez, con el claro objetivo de liquidar la serie y conocer al primer finalista del certamen, la vuelta será el martes 20 de octubre a las 21:30 horas. Este partido determinante que decide al clasificado, se jugará, tal como se detalló, en el Maracaná.

El cuadro de la Copa Sudamericana