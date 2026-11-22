Tras la conquista de la Copa Sudamericana, el Vasco se ubica como el cuarto entrenador más destacado de la historia de Boca.

El Vasco Arruabarrena escribe su nombre y apellido en las placas doradas de la historia de Boca al ser campeón internacional. Después de Bianchi, que metió tres Libertadores y dos Intercontinentales, después del Toto Lorenzo, que metió dos Libertadores y una Intercontinental y después de Miguel Ángel Russo, que metió una Libertadores, para mí se pone cuarto el Vasco con esta Sudamericana.

Es verdad que Coco Basile tiene una Sudamericana y dos Recopas, es verdad que el Chino Benítez ganó una Sudamericana, es verdad que Aimar ganó una Supercopa, que fue muy importante en el 89, y una Recopa ante el Atlético Nacional de Higuita, también es verdad, Ischia tiene una Recopa, Habbeger tiene una Máster, Tabárez tiene una Copa de Oro, hay grandes nombres.

¿Por qué pongo al Vasco cuarto? Porque el Vasco corta una racha de 18 años, porque el Vasco en sus dos ciclos como técnico de Boca logra ser campeón, y por su historia como jugador, que eso le saca ventaja a cualquiera, el Vasco es el tipo de los dos goles en la final del 2000 de la Libertadores a Palmeiras, el Vasco es riñón de boca, el Vasco es la Candela es Casa Amarilla, es un producto genuino.

Un tipo que ama la camiseta, que ama el club, que no se mete en la política, que es un fenómeno, que cambió todo, que transformó un equipo de Cavani y Ander Herrera en una máquina de jugar, de ganar, que trajo a los pibes de las inferiores que merecían pista, como el pibe Herrera, como el chico Flores, que le dio confianza a otro que ya estaba como Delgado, en los refuerzos no falló, Montero, Lozano, Enner Valencia.

Rodolfo Arruabarrena durante la final de la Copa Sudamericana. (Foto: Getty).

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La verdad que el Vasco hizo todo bien, aunque no pueda coronar el Clausura, este semestre de Boca es de los mejores, seguramente de este siglo, así que Vasco, ahora vas por la Libertadores, pero estás en la historia grande, no solo como jugador, sino también como técnico de Boca, para mí, después de Bianchi, Lorenzo y Russo viene el Vasco Arruabarrena, que es candidato a ganar la Libertadores, porque si este equipo lo sigue potenciando, Boca va a ser gran, gran candidato a ganar la Libertadores el año que viene.