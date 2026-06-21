Tras su reciente paso por Europa, se suma a los entrenamientos y será evaluado por el cuerpo técnico.

Mientras todos los cañones apuntan al mercado de pases ya con Rodolfo Arruabarrena como flamante entrenador, la realidad marca que Mauricio Benítez debe regresar a Boca. Luego de completar su préstamo en Bélgica, el juvenil de 22 años tiene que presentarse a los entrenamientos en el predio en los próximos días hasta que se defina su futuro inmediato como profesional.

Por falta de minutos de juego, el mediocampista buscó una salida a mediados de 2025. En ese entonces, Royal Antwerp solicitó una cesión por una temporada y el futbolista emigró a Europa, donde pudo tener mucho rodaje y se convirtió en una pieza clave del equipo. Sin embargo, no ejecutaron la opción de compra por el momento, a pesar de que todavía están a tiempo de hacerlo.

Mauricio Benítez, mediocampista de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que Benítez debe volver a Boca en estos días. A raíz de que concluyó su préstamo en el exterior y no se llevó a cabo el fichaje permanente, el volante central regresará al Xeneize. De esta manera, resta saber si será tenido en cuenta por Arruabarrena o si se intentará que salga cedido nuevamente o bien se busque una transferencia definitiva para embolsar una suma de dinero.

Cabe recordar que el oriundo de Florencio Varela debutó con Diego Martínez en 2024, pero solo tuvo rodaje durante el primer semestre hasta que se fue al Viejo Continente. De hecho, en el lapso de tiempo que vistió la camiseta azul y oro alcanzó a disputar 11 partidos oficiales sin convertir goles ni repartir asistencias, pero dejando buenas sensaciones por su notable calidad técnica.

Mauricio Benítez, mediocampista de Boca. (Getty Images)

Publicidad

Un dato importante a tener en cuenta es que Mauricio tiene un valor de 2,5 millones de euros, según Transfermarkt, el sitio especializado. Por otro lado, vale resaltar que el volante de 1.85m fue parte del plantel que salió campeón de la Copa Libertadores Sub-20 y de la Intercontinental Sub-20, que se definió en el campo de juego de La Bombonera plagada de fanáticos.

Los números de Mauricio Benítez en Royal Antwerp

Durante el préstamo que duró toda la temporada 2025/26, Mauricio Benítez disputó 30 partidos oficiales y un total de 41 encuentros jugados en su primera experiencia en Europa. En ese tiempo, convirtió 3 goles (contra Círculo Brujas, Brujas y Genk) y fue fundamental en el equipo, aunque todavía no ejecutaron la opción de compra para ficharlo de forma definitiva.

Mauricio Benítez, juvenil de Boca en su etapa en Royal Antwerp.