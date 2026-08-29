Leandro Paredes confesó por qué rechazó la oferta de Milan para seguir en Boca: “Estoy en el lugar que amo”

El capitán del Xeneize pudo haber vuelto a Europa en este mercado de pases, pero decidió quedarse en el fútbol argentino.

Leandro Paredes es el mejor futbolista que tiene Boca y eso no está en discusión. Además de serlo en nombre y por rendimiento, es el capitán del equipo y el principal referente dentro del vestuario. En ese sentido, reconoció que recibió ofertas de Europa para irse en este mercado de pases, pero aseguró que se queda y los motivos.

El campeón del mundo con la Selección Argentina volvió a mediados de 2025 al club de sus amores para transitar su segunda etapa luego de varios años en Europa. De esta manera, el surgido de las divisiones inferiores es una pieza fundamental para el Xeneize y su salida significaría una pérdida irremplazable, pero eso no va a suceder.

Leandro Paredes y Tomás Belmonte, en Boca vs. Lanús. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN al término del triunfo agónico contra Lanús, habló sobre las ofertas que recibió. “Fueron varios los equipos que me han llamado“, confesó Paredes en una primera instancia. Pocos segundos más tarde, el mediocampista de 32 años, agregó: “Les agradezco. He hablado yo también“.

Inmediatamente después, redobló la apuesta y fue más que contundente. “Pero tenía muy en claro lo que quería y lo que quiero para mi futuro“, aseguró Leandro sin titubear al decirlo ante el micrófono. “Estoy en el lugar que amo, donde quería estar“, sentenció el capitán de Boca evidenciando la felicidad de vestir la camiseta azul y oro.

Leandro Paredes tras el triunfo de Boca ante River. (@BocaJrsOficial)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Es fuerte, si. Pero volví de allá porque quería estar acá, estoy feliz“, manifestó el campeón del mundo en Qatar 2022. No conforme con esa declaración, también sostuvo: “Ojalá los resultados nos acompañen, pero estoy en el lugar que quiero“.

Cabe recordar que hace varias semanas recibió una oferta de Milan para volver a Europa en este mercado de pases, pero rápidamente desistió la propuesta ya que quiere quedarse en Boca hasta retirarse como futbolista profesional. Además, tuvo otros sondeos más del Viejo Continente, pero nuevamente priorizó permanecer en el Xeneize.

"VOLVÍ DE ALLÁ PORQUE QUERÍA ESTAR ACÁ. ESTOY EN EL LUGAR QUE QUIERO" Leandro Paredes sobre las ofertas que recibió y su decisión de continuar en Boca.



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