El dardo de Fausto Vera a Gallardo y Coudet tras la victoria de River ante Banfield: “Por primera vez”

Luego del triunfo del equipo de Leonardo Ponzio, el mediocampista no se guardó nada y trazó una marcada diferencia.

Luego de la dolorosa eliminación en el marco de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe y la posterior salida de Eduardo Coudet, River Plate volvió a disputar un partido oficial. En esta oportunidad, el Millonario, con Leonardo Ponzio como director técnico, visitó a Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura. Y se impuso por 3-2.

El entrenador interino efectuó algunos retoques en torno al dibujo táctico, posicionando a Fausto Vera de volante central y a Thiago Almada de enlace, detrás de Ángel Correa y Sebastián Driussi. De esta manera, los de Núñez se mostraron bastante más lúcidos y triunfaron por un gol de diferencia, aunque la victoria podría haber sido más holgada.

En medio de ese panorama, el mencionado Fausto Vera brindó declaraciones luego de consumado el triunfo de River. Por intermedio de las mismas, se mostró contento por lo conseguido y también por la posición en la que pudo desempeñarse. Así las cosas, incluyó un claro palito hacia Coudet y Gallardo, los anteriores técnicos.

“Me sentí bien hoy. Por primera vez desde que llegué al club pude jugar de volante central”, comenzó exteriorizando el mediocampista surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. De esta manera, trazó una clara diferencia en torno al rol que tuvo frente al Taladro y al que tenía en sus anteriores presentaciones.

“Una lástima que fue porque se lesionó un compañero (Aníbal Moreno), pero bueno, desearle a él una pronta recuperación. Es la posición en la que me siento cómodo, donde siempre he jugado. Pero bueno, uno también siempre intenta adaptarse según lo que pida cada entrenador y siempre hace lo mejor por esta camiseta”, completó.

"POR PRIMERA VEZ DESDE QUE LLEGUÉ AL CLUB PUDE JUGAR DE VOLANTE CENTRAL." Fausto Vera analizó su posición en el triunfo 3-2 de River contra Banfield en el Florencio Sola.



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Los números de Fausto Vera en River

Fausto Vera desembarcó en River en diciembre de 2025, procedente de Atlético Mineiro. Desde entonces, el volante de 26 años de edad logró ver acción en el marco de 28 partidos de carácter oficial, aportando una anotación.

Los próximos partidos de River

River vs. Independiente Rivadavia

Atlético Tucumán vs. River

River vs. Huracán

Sarmiento vs. River

River vs. Estudiantes de Río Cuarto

Las posiciones del Torneo Clausura

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DATOS CLAVE

River Plate superó 3-2 a Banfield por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Leonardo Ponzio debutó como DT interino de River tras la partida de Coudet.

Fausto Vera alcanzó 28 partidos jugados en River desde su llegada en diciembre de 2025.