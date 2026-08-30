A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Italia de la Fórmula 1 2027: horarios y dónde ver EN VIVO

El campeonato de la F1 seguirá su curso el próximo fin de semana en el mítico templo de la velocidad de Monza.

Luego del GP de Países Bajos, Franco Colapinto recibió la noticia que más esperaba de cara a su futuro. Es que el argentino fue notificado con su continuidad en Alpine para la temporada 2027 de la Fórmula 1, por lo que afrontará el resto de este año con la tranquilidad de tener su lugar asegurado para la próxima campaña.

La confirmación llegó el pasado jueves, cuando Alpine lo hizo oficial en sus redes sociales. Para estrenarse con esta renovación de contrato en una pista, Colapinto deberá esperar un fin de semana más, ya que no hubo carrera agendada en el calendario para este 30 de agosto.

La próxima carrera será el próximo fin de semana en el mítico circuito internacional de Monza, donde se desarrollará el Gran Premio de Italia. En “El Templo de la Velocidad”, Franco Colapinto se reencontrará con uno de sus circuitos preferidos de la Fórmula 1, además de ser el primero GP en el que lucirá su nuevo contrato y las mejoras en su monoplaza de Alpine. A continuación, los detalles del horario de todo el fin de semana.

GP de Italia: horarios y dónde ver la carrera que se corre en Monza

Como toda la Fórmula 1, el GP de Italia se podrá sintonizar mediante Disney +.

Viernes 4 de septiembre

Práctica Libre 1: 08:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 5 de septiembre

Práctica Libre 3: 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10:00

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Horarios correspondientes a la República Argentina.

Los lugares confirmados de la grilla 2027 de la Fórmula 1