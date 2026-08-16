Tras venderle a Francisco Ortega a River, Olympiacos busca a Matías Viña

En caso de no cerrar a Nair Tiknizyan, el elenco griego buscará al lateral relegado en el Millonario.

Marginado del plantel profesional y entrenando en el predio de Cantilo, el lateral izquierdo Matías Viña se encuentra a la espera de ofertas para continuar su carrera y así evitar quedar colgado hasta el 31 de diciembre, fecha en la que finaliza su contrato con River.

Con la posibilidad caída de marcharse a Getafe de España, club que desistió de la posibilidad de contratarlo, en los próximos días podría llegar un nuevo ofrecimiento para jugar la segunda parte del año en el fútbol del viejo continente y así rescindir su préstamo con el Millonario.

En este sentido, según lo informado por el periodista Germán García Grova, Olympiacos de Grecia tiene en carpeta al uruguayo para ficharlo en este mercado de pases, teniendo en cuenta que Francisco Ortega fue traspasado a River a cambio de 6 millones de dólares.

Si bien es seguido de cerca, Viña no es la primera opción para el elenco griego. Antes que él está en consideración el armenio Nair Tiknizyan, quien se desempeña en Estrella Roja de Serbia y que según Transfermarkt, su pase está valuado en 7 millones de euros.

En caso de querer avanzar por el lateral uruguayo, Olympiacos tendrá que llegar a un acuerdo con Flamengo, ya sea para comprar su pase o un préstamo por una temporada, para que así pueda rescindir su contrato con el Millonario, que termina el próximo 31 de diciembre.

Los números de Matías Viña en River

En su semestre como jugador de River, el lateral izquierdo uruguayo disputó un total de 14 partidos, en los que no marcó goles ni aportó asistencias. Además recibió 6 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 887 minutos en cancha.

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