Llantwit Major, de Gales, homenajeó a Boca en su nueva camiseta: “Mi buen amigo”

El club con fuertes lazos con el Xeneize volvió a lanzar una indumentaria con el azul y oro y guiños directos a la cultura boquense.

A lo largo de las décadas, Boca Juniors cosechó hinchas en todos los rincones del planeta. Más de un club se inspiró en el azul y oro del club de la Ribera y Llantwit Major lanzó esta semana su nueva camiseta con un guiño directo al Xeneize, no solo en los colores, sino también en otros detalles.

El club de la Segunda División de Gales, la liga profesional y regional Cymru South, tiene lazos profundos con el club argentino y, en sus cuentas de redes sociales, se define a sí mismo como ‘el hermano menor de Boca Juniors”.

El equipo fundado hace 64 años utiliza siempre el azul y oro en su indumentaria oficial y, para la de la temporada 2026-27, decidió escribir en su espalda “Boca, mi buen amigo”, en relación al cántico de los hinchas Xeneizes en los arranques de los partidos.

Su camiseta titular lleva el típico azul y oro y, en la suplente, predomina el blanco, con una franja horizontal en azul y una separación en ambos lados con amarillo.

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