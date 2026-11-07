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Lluvia de elogios de los hinchas de Boca para Enner Valencia: “El nuevo ídolo”

El delantero ecuatoriano ingresó en el segundo tiempo y le dio el campeonato anual al Xeneize con un tanto en tiempo de descuento.

La hinchada de Boca en La Bombonera
© Getty ImagesLa hinchada de Boca en La Bombonera

Boca Juniors es el nuevo campeón de la tabla anual de la Liga Profesional. Cuando parecía que Rosario Central se quedaba con el trofeo, Enner Valencia se vistió de héroe en tiempo de descuento y anotó el único tanto con el que el Xeneize venció a Defensa y Justicia en La Bombonera.

El ecuatoriano ya había sido el salvador de Boca en la Copa Argentina ante Racing y ahora volvió a dejar su huella para obtener su primer título con el Club de la Ribera. Tras su gol, los hinchas del Xeneize llenaron de elogios a Enner en redes sociales.

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Enner Valencia celebra su gol ante Defensa y Justicia (Getty Images)

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Leandro Barraza
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