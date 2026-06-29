Los 3 jugadores que Boca tiene en carpeta por si se cae la negociación por Jhohan Romaña

Boca continúa trabajando en el mercado de pases. Luego de las llegadas de Álvaro Montero y Leandro Lozano, el elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena sigue a la espera de refuerzos mientras Juan Román Riquelme junto a la dirigencia negocia por los nombres apuntados.

En este sentido, los dos que están en carpeta son Sebastián Villa y Jhohan Romaña. Por el primero hay optimismo de cerrar su arribo en los próximos días, mientras que por el segundo la situación es más compleja debido a que San Lorenzo no quiere desprenderse de él.

Como consecuencia de esto, puertas adentro en el Xeneize hay otros tres nombres propios que siguen de cerca y que fueron ofrecidos en los últimos días, por lo que podrían iniciar gestiones por ellos en caso de que lo de Romaña se caiga finalmente, tal como se prevé que suceda.

Según pudo saber Bolavip, Santiago Núñez (Estudiantes de La Plata), Alan Franco (San Pablo) y Mariano Troilo (Parma), son los tres jugadores que fueron ofrecidos a la dirigencia del elenco de la Ribera, y que son tenidos en cuenta para iniciar negociaciones en este mercado de pases.

Por el momento no pasó más que el ofrecimiento de los tres defensores debido a que Romaña es el Plan A. De no prosperar esto, Riquelme y Arruabarrena definirán por qué jugador iniciar las negociaciones para intentar ficharlos de cara a la segunda parte del año.

En el caso de Alan Franco, tiene contrato hasta diciembre de 2028 con San Pablo, club al que llegó a principios de 2023. A lo largo de la temporada actual estuvo presente en 26 de los 35 partidos que disputó su equipo y es una pieza clave para el entrenador Roger Machado.

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Núñez, por su parte, también es titular en Estudiantes de La Plata, equipo con el que tiene vínculo hasta finales de 2028. Debido a su buen rendimiento se ganó un lugar en el elenco comandado por el ‘Cacique’ Medina y en la segunda parte del año jugará Copa Libertadores, por lo que su llegada no será fácil.

Santiago Núñez fue ofrecido a Boca.

Finalmente, Troilo viene de completar su primera temporada en Parma, por lo que tampoco será una negociación sencilla para Boca. Con el club italiano está ligado contractualmente hasta mediados de 2030, y en su primer curso en Europa disputó 23 partidos, casi todos como titular.

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