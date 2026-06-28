Optimismo en Boca por la vuelta de Sebastián Villa: los millones que deberán pagar

El Xeneize espera cerrar el regreso del colombiano en los próximos días, ya que están cerca de un acuerdo con Independiente Rivadavia.

Con las llegadas de Leandro Lozano y Álvaro Montero, la dirigencia de Boca no se retiró del mercado de pases, debido a que continúa en la búsqueda de los refuerzos que pidió el entrenador Rodolfo Arruabarrena para encarar la segunda parte de la temporada 2026.

En este sentido, uno de los principales apuntados es Sebastián Villa. El delantero colombiano se destaca en Independiente Rivadavia de Mendoza y desde el Xeneize ya le hicieron saber que buscan su regreso, tras su polémica salida en medio de un juicio a mediados de 2023.

Según pudo saber Bolavip, puertas adentro en el elenco de la Ribera son optimistas con el retorno del delantero de 30 años, ya que con él tienen un acuerdo en lo contractual y los números con la Lepra mendocina, club dueño de su pase, están cerca de cerrarse.

Para que pueda darse esta negociación, el Xeneize deberá poner el dinero de la cláusula de rescisión de Villa. El mismo es de 7 millones de dólares en un solo pago. La otra opción es pagar 7,5 millones de la misma moneda, con la diferencia de que aquí sí puede ser en partes.

Sebastián Villa podría volver a Boca.

Un dato para tener en cuenta, y que ilusiona a Boca con la vuelta de Villa, es que Luis Vila, presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, afirmó que por el dinero de la cláusula lo dejarán ir debido a que le dieron la palabra de un compromiso de venta en este mercado de pases.

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Así las cosas, los próximos días serán claves para el regreso del colombiano al Xeneize. En caso de darse, apuntarán a que pueda iniciar la pretemporada y así estar disponible tanto para el duelo frente a Sarmiento por Copa Argentina, como también para la llave de Copa Sudamericana frente a O’Higgins de Chile.

Cómo sigue el juicio de Sebastián Villa con Boca

Ese conflicto legal todavía se mantiene vigente en la justicia ordinaria, aunque quedarán suspendidas las mediaciones durante un plazo de 20 días en los que se buscará cerrar el fichaje del jugador. Según pudo saber Bolavip, si se concreta el regreso de Villa a Boca, ambas partes están de acuerdo en retirar las demandas. Si no es así, el juicio continuará.

Las últimas declaraciones de Vila sobre las negociaciones con Boca

Días atrás, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, confirmó que quien pague la cláusula de 7 millones de dólares podrá quedarse con Sebastián Villa porque le dio su palabra al jugador. Sin embargo, reveló que la oferta que acercó Boca no fue suficiente.

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“Riquelme me ofreció cinco millones este año y uno el próximo (6 en total). Le dije que podía financiar la operación pero que tenían que ser 7.5 millones de dólares y no volvió a llamar“, le dijo a Clarín.

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