Mariano Troilo chicaneó a Nicolò Barella con la ausencia de Italia en el Mundial y replicó: “No saben quién es en Argentina”

En la victoria del Nerazzurro, el capitán del elenco campeón tuvo un cruce verbal con el argentino y luego minimizó su figura.

En el marco de la Fecha 35 de la Serie A, Inter de Milán se impuso este domingo por 2-0 ante Parma en el Estadio Giuseppe Meazza y se convirtió en el campeón del certamen italiano. Si bien los festejos perduran, una de las imágenes más repetidas sobre ese partido no está relacionada a la consagración.

Sobre el final del compromiso, Nicolò Barella se trenzó con Mariano Troilo en un fuerte cruce de palabras. Por eso, Cristian Chivu decidió sacar a su capitán del campo para evitar que pasara a mayores y empañara los inminentes festejos de sus dirigidos.

Al salir de la cancha, Barella dialogó con dos de sus compañeros. Indignado, les comentó lo que el surgido de Belgrano le había dicho en el altercado verbal. El argentino emitió un comentario provocador sobre la ausencia de la Selección de Italia en el Mundial 2026.

Si bien las palabras del defensor afectaron al de Inter de Milán, integrante de la Azzurra, su contraataque fue al hueso. “Me dijo ‘callate bobo, que estás afuera del Mundial”, le contó Barella a sus compañeros sobre lo que le había dicho Troilo sobre el césped.

"Me dijo 'callate bobo, que estás afuera del Mundial, pero ni siquiera saben QUIÉN ES EN ARGENTINA”.



Nicoló Barella y su cruce con Mariano Troilo, en Inter-Parma. 😳🇮🇹🇦🇷 pic.twitter.com/2BZZFgK1RM — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 5, 2026

Y respondió con acidez: “Ni siquiera saben quién es en Argentina”. Así, Barella hizo referencia a la poca participación del zaguero en el elenco campeón del mundo, que buscará retener la corona en Estados Unidos, México y Canadá desde el próximo mes.

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La participación de Troilo en la Selección Argentina

Mariano Troilo con la Selección Argentina. (Foto: @Argentina)

El surgido de Belgrano, que llegó a Parma a mediados de 2025 a cambio de alrededor de 8 millones de euros, solo fue parte de una convocatoria con la Selección Argentina. Lionel Scaloni lo citó para las Eliminatorias de junio de 2025 ante Chile y Colombia, aunque no sumó minutos en ninguno de los trámites.

Así quedó la tabla de la Serie A con Inter de Milán campeón

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