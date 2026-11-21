Si el Xeneize le gana a Atlético Mineiro, liberaría el cupo de la Tabla Anual y favorecería a otros clubes para jugar competiciones internacionales en 2027.

Este sábado, Boca se enfrenta a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, para definir al nuevo campeón. En ese sentido, un triunfo del Xeneize favorece a otros 7 equipos argentinos, que esperan atentamente el resultado del partido estelar.

En primer lugar, cabe recordar el conjunto de la ribera ya está clasificado a la Copa Libertadores 2027 a raíz de la reciente consagración por ser Campeón de Liga. Sin embargo, si conquista el certamen internacional ocupará dicha plaza y dejaría vacante la Tabla Anual, lo que inmediatamente generaría una cascada que aprovecharían más clubes.

Leandro Paredes y el trofeo de Campeón de Liga 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que si Boca gana la Sudamericana favorece a Platense, Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia, Gimnasia, Estudiantes, Barracas Central e Independiente. Aunque suene increíble, estos 7 equipos podrían ver con buenos ojos una victoria del Xeneize frente a Atlético Mineiro, debido al particular reglamento del fútbol argentino.

Uno por uno, todos los escenarios

Platense: su rival en la final de la Copa Argentina, increíblemente, aseguraría su clasificación a la Libertadores 2027 si Boca le gana a Atlético Mineiro. Esto haría que el título en juego sea solamente eso y no tenga el “premio extra” del boleto a la competición más importante del continente.

Argentinos: este momento, el Bicho está en el puesto que lo obliga a jugar el repechaje (dos instancias de mata-mata). Sin embargo, si Boca gana la Sudamericana, ocuparía el sitio del Xeneize e iría directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

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Hernán López Muñoz, figura de Argentinos Juniors.

I. Rivadavia: la Lepra mendocina ya aseguró su participación en la próxima Copa Sudamericana, pero eso podría cambiar. Esto se debe a que, si Boca le gana a Mineiro, jugaría el repechaje de la Libertadores 2027 (consta de dos instancias de mata-mata antes de la fase de grupos).

Gimnasia (LP): con la Sudamericana asegurada, el Lobo podría jugar la próxima Libertadores si Boca le gana a Atlético Mineiro y un equipo que haya terminado por encima suyo en la Tabla Anual se consagre en el Torneo Clausura, o bien si conquista el campeonato por sus propios medios.

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Estudiantes (LP): aunque está próximo a jugar la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, el Pincha no clasificó a ninguna competición internacional de 2027. Sin embargo, si hoy gana Boca, se aseguraría jugar la Sudamericana, en caso de perder el sábado que viene.

Estudiantes de La Plata jugará la final de la Copa Libertadores.

Barracas Central: necesita que se liberen dos cupos en la Tabla Anual. Por ese motivo, el requisito es que Boca le gane a Atlético Mineiro y que además se dé uno de dos escenarios: Estudiantes campeón de Libertadores o un equipo que haya terminado por encima suyo en la Tabla Anual se consagre en el Torneo Clausura. En ese caso, jugaría la Copa Sudamericana 2027.

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Independiente: requiere que se liberen 3 plazas. De esta forma, necesita que Boca le gane a Mineiro, que Estudiantes derrote a Palmeiras el próximo sábado y que el Rojo o un equipo que haya terminado por encima suyo en la Tabla Anual se consagre en el Torneo Clausura. En ese escenario, jugaría la Copa Sudamericana 2027.