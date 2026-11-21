El elenco de Belo Horizonte y el Xeneize se miden frente a frente para definir al nuevo campeón internacional.

¡Llegó el día! Este sábado, Atlético Mineiro y Boca se miden por la final de la Copa Sudamericana 2026 para definir al nuevo campeón. El partido que comienza a las 19:30 horas de Argentina y cuenta con el arbitraje de los uruguayos Andrés Matonte de principal y Antonio García (VAR), se lleva a cabo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El trofeo de la Copa Sudamericana en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Ubicado geográficamente en el suroeste de la ciudad, más precisamente en el barrio Ciudadela 20 de Julio, inicialmente fue inaugurado el 11 de mayo de 1986 pero este 21 de noviembre de 2026 es reinaugurado. Esto se debe a que en los últimos meses se llevaron a cabo grandes obras que modificaron drásticamente toda la estructura del recinto.

Los trabajos empezaron en enero de 2026 y la inversión de 45 millones de dólares fueron financiados con fondos públicos de la Alcaldía. En ese sentido, el principal cambio estructural fue que se eliminó la pista de atletismo original, lo que permitió bajar el campo de juego 4 metros. Además, generó que se puedan acercar las tribunas al césped.

A raíz de estas múltiples reformas, la capacidad pasó de 43.000 a 65.000 espectadores en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, incluyendo más de 10.800 butacas retráctiles. Un dato importante a tener en cuenta es que ahora tiene césped híbrido, es decir una tecnología que combina un 92% de pasto natural y otro 8% de fibras sintéticas.

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No conforme con eso, además tiene un sistema de refrigeración para las tribunas y el campo de juego. Al estar ubicado en una ciudad caracterizada por las altas temperaturas y sensación térmica, se instalaron los denominados túneles canadienses, una innovadora tecnología que permite reducir entre 4 y 6 grados la temperatura interior respecto del exterior.

A su vez, también contó con una renovación integral. Por ejemplo, los accesos aumentaron de 4 a 14 y los sanitarios pasaron de 300 a casi 900. Por otro lado, la fachada cuenta con más de 74.000 luces LED, pantallas 4K y una franja luminosa de 500 metros. Al mismo tiempo, se mejoraron los vestuarios y se incorporaron sectores VIP, espacios de hospitality y nuevas áreas para la prensa.

¡Una transformación histórica! El Estadio Metropolitano de Barranquilla se alista para la Final de la CONMEBOL @Sudamericana 🏟️



Uma transformação histórica! O Estádio Metropolitano de Barranquilla se prepara para a Final da CONMEBOL @Sudamericana 🏟️🇨🇴 pic.twitter.com/MULZm6kniV — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 19, 2026