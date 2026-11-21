Real Madrid y Celta se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabeu por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Madrid recibe a Celta este sábado 21 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu. Real Madrid viene de ganarle 3-0 a Valencia y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Celta viene de empatar 0-0 con Levante y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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