Tigre inscribió a Lencina y Subiabre antes del cierre del mercado de pases y negocia con River

Los juveniles de 20 y 19 años están borrados del plantel y entrenan en Cantilo, mientras buscan una salida para relanzar sus carreras.

Este viernes cerró el mercado de pases en el fútbol argentino, aunque se amplía el plazo para aquellos clubes que ceden o venden jugadores al exterior. Con ese objetivo en mente, Tigre inscribió a Santiago Lencina y a Ian Subiabre dentro de su plantel, con la intención de cerrar ambos acuerdos en las próximas horas. En ese contexto, ya negocia con River por los juveniles.

El reglamento da la posibilidad de anotar futbolistas de otro equipo, por si se está en conversaciones y la ventana de transferencias está a punto de terminar, como en este caso. En ese sentido, el Matador aprovechó este ítem y ahora sí busca quedarse con los surgidos de las divisiones inferiores del Millonario, que están borrados y no son tenidos en cuenta por Eduardo Coudet.

Ian Subiabre, futbolista de River. (Getty Images)

Lo cierto es que Tigre inscribió a Lencina y Subiabre dentro de su plantel. Con la clara intención de sellar un acuerdo en las próximas horas, desde Victoria ya están en negociaciones con River para intentar sumarlos como flamantes refuerzos que le darían un verdadero salto de calidad al equipo, principalmente en la zona ofensiva donde se desempeñan.

Un dato importante a tener en cuenta es que el Millonario tiene una postura firme en sus condiciones, por lo que no será del todo sencillo llegar a un pacto. Por otro lado, otro punto fundamental para que se concrete la operación, radica en los términos personales de los futbolistas. Bien se sabe que, pese a ser jóvenes, sus salarios en Núñez no son bajos.

Santiago Lencina, futbolista de River. (Getty Images)

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Cabe recordar que Lencina y Subiabre están marginados en River, a tal punto de que entrenan en Cantilo mientras que el resto del plantel lo hace en Ezeiza. De esta manera, el mediocampista ofensivo de 20 años y el talentoso extremo de 19 años deben buscar una salida lo más pronto posible para poder relanzar sus carreras, ya que no son tenidos en cuenta actualmente.

Las otras ofertas que tienen Lencina y Subiabre

Santiago Lencina: el surgido de las divisiones inferiores de apenas 20 años de edad, está cerrado de palabra para emigrar a Burgos. Sin embargo, antes de dar el sí definitivo, está esperando otras ofertas que sean mejores desde lo deportivo y también lo económico.

Ian Subiabre: el talentoso de 19 años y formado en River Camp, es pretendido por DC United de Estados Unidos. Para que se lleve a cabo una salida definitiva, el conjunto de Núñez busca embolsar 8 millones de dólares, lo que es un problema para la llegada de ofertas.

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