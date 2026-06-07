Los desafíos que tendrá el Vasco Arruabarrena como entrenador de Boca

El DT tendrá su segundo ciclo al frente de un Xeneize que tiene urgencia por conseguir resultados.

A 11 días del comienzo de la pretemporada, Boca Juniors ya sabe quién será su nuevo entrenador. Juan Román Riquelme se decidió por Rodolfo Arruabarrena, que regresará al club tras poco más de 10 años para afrontar su segundo ciclo al frente del equipo.

El exlateral izquierdo, campeón de la Copa Libertadores 2000 en el mítico equipo de Carlos Bianchi, viene de sumar experiencia en diversos clubes de Medio Oriente como Al Wasl, Al-Rayyan, Pyramids y Al-Taawoun. Ahora, está listo para un nuevo desafío en Brandsen 805, con contrato por 18 meses.

El 18 de junio, el Vasco estará al frente del plantel de Boca y ya forma parte de las decisiones del club en el mercado de pases. Mientras analiza la profundidad de su equipo y los lugares a reforzar, el DT y su cuerpo técnico tienen en claro cuáles serán sus primeros objetivos.

El armado del plantel, sin dudas, será lo primero a trabajar. Boca cuenta con un equipo largo, pero con pocos profesionales a la altura de lo que pide la camiseta azul y oro. Para ello, deberá llevar a cabo una limpieza, apuntar a incorporaciones y elegir jugadores que sirvan como relevos confiables para buscar resultados en los segundos tiempos.

En cuanto a resultados, tras la eliminación de la Copa Libertadores en fase de grupos, Boca afrontará los Playoffs de la Copa Sudamericana, además del Torneo Clausura y la Copa Argentina. Además de ir a buscar estos tres títulos, Arruabarrena necesita buenas actuaciones para asegurarse la clasificación a la Libertadores 2027.

Publicidad

Cómo fue el ciclo del Vasco Arruabarrena como DT de Boca

La primera etapa de Rodolfo Arruabarrena como director técnico de Boca fue entre agosto de 2014 y febrero de 2016. Su efectividad fue muy alta: de 75 partidos, ganó 47, empató 13 y perdió apenas 15, con 126 goles a favor y 60 en contra.

Bajo su conducción, el Xeneize conquistó el Campeonato 2015 y la Copa Argentina 2015, con Carlos Tevez recién llegado de Juventus como máxima figura. El torneo local obtenido fue el primero tras cuatro años sin festejos, teniendo en cuenta que el último había sido el Apertura 2011 con Julio César Falcioni.

Su punto débil fueron los clásicos: ganó 3 de 15, con 3 empates y 9 derrotas. Sin lugar a dudas, las caídas más dolorosas para el equipo de la Ribera fueron las eliminaciones directas de la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015 ante los de Marcelo Gallardo.

Publicidad

Datos clave