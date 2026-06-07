Concentrado con la Selección para el Mundial, el mediocampista descartó una salida hacia el equipo de Messi y aseguró que quiere “ganar cosas importantes” en el club de sus amores.

A cuatro días del inicio del Mundial, y pese a estar concentrado con la Selección Argentina en Estados Unidos, Leandro Paredes no se desconecta por completo del mundo Boca. Aunque esta vez, decidió quedar en el centro de la escena para enviarle tranquilidad a los hinchas: rompió el silencio para desmentir los rumores que lo vinculaban con un supuesto interés del Inter Miami y dejar en claro que su intención es continuar en el club.

En una entrevista con el Pollo Álvarez, el volante fue contundente al ser consultado sobre las versiones que hablaban de un posible contacto con Lionel Messi y la franquicia estadounidense. “No hablé con nadie del Inter Miami, ni Leo tampoco me escribió”, aseguró.

Incluso reveló que el capitán argentino ya conocía desde hace tiempo cuál era su deseo futbolístico y personal. “Él sabe muy bien cuando se habló en su momento que Rodrigo (De Paul) podía ir, hablamos los tres y sabían que yo quería volver a Boca, que quiero estar acá y disfrutar de lo que no pude disfrutar en mi época porque jugué muy poco antes de irme”, recordó.

En esa línea, consideró que este tipo de versiones aparecen cada vez que el presente futbolístico de Boca atraviesa momentos turbulentos. “Estas cosas salen porque cuando pierde un partido Boca o estoy peleado con Román o me quiero ir, o este tipo de cosas”, lanzó.

“Pagué un precio alto, sabía dónde me metía, lo hablé con familia, amigos, sabía lo que podía generar mi vuelta a Boca. Es parte de esto lamentablemente y lo tuvimos siempre muy claro”, explicó, lejos de mostrarse incómodo por el contexto. Y manifestó cuál es hoy su prioridad tanto futbolística como emocional. “Estoy feliz, encontré lo que necesitaba, estoy en el club que amo, disfrutando donde estoy. Espero que los resultados nos acompañen, pero estoy donde quiero estar y eso es lo importante”.

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Para despejar definitivamente cualquier duda sobre su futuro, el mediocampista cerró: “No volví para estar en una bandera en la tribuna, ojalá, pero quiero ganar cosas importantes, tengo mucho por delante para ponerme en ese altar”.

Su relación con River y el folclore argentino

Además de referirse a Boca y a su futuro, Paredes también habló sobre cómo vive el clima que genera su identificación con el club en escenarios adversos, especialmente cuando le toca jugar en el Monumental, estadio que a su vez es su casa cuando juega con la Selección.

“Es normal que en el Monumental me puteen, es parte del folclore, en el fútbol argentino se vive así”, explicó el volante, que igualmente sorprendió al destacar el trato que suele recibir de muchos hinchas del Millonario. “Tengo palabras de agradecimiento con la gente de River, me tratan muy bien. Me cruzan por la calle y antes de pedirme una foto me especifican que son de River e igualmente quieren una foto conmigo, así que tengo mucho respeto”, contó.

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