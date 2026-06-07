Tras la salida de Claudio Úbeda, el Vasco tendrá su segundo ciclo en el Xeneize. Viene de dirigir en Al-Taawoun.

Boca se encontraba en plena búsqueda de un entrenador para reemplazar a Claudio Úbeda, a quien no le renovaron el vínculo. Y luego de que diferentes nombres formaran parte de la lista de candidatos, Juan Román Riquelme se inclinó por Rodolfo Arruabarrena.

Entre las opciones que aparecían con chances de ponerse al frente del plantel xeneize, la que más seducía al presidente era el Vasco Arruabarrena. De hecho, BOLAVIP pudo confirmar que fue él mismo quien lo llamó tras saber que estaba libre porque su último trabajo fue al frente de Al-Taawoun, en Arabia Saudita. La idea de Boca es que Arruabarrena llegue al país entre el viernes y el próximo fin de semana para terminar de sellar su vínculo hasta diciembre de 2027 y comenzar a trabajar de cara al inicio de la pretemporada.

Rodolfo Arruabarrena, nuevo DT de Boca.

El consenso dentro del club fue total. Después de la salida de Claudio Úbeda tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, si bien circularon ciertos nombres sobre la mesa como Néstor Lorenzo y Antonio Mohamed, la velocidad con el que avanzó la llegada del nuevo entrenador demuestra que Riquelme siempre tuvo al Vasco como candidato principal, con quien mantiene una relación cercana desde sus tiempos compartidos como futbolistas.

Más allá de lo deportivo, donde Boca deberá afrontar el segundo semestre con la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina, la decisión del nacido en Marcos Paz dependía de su familia, tal como le adelantaron a este medio. Sí, más allá de que tenía sondeos de Brasil y Qatar.

Por lo pronto, el ex lateral izquierdo comenzará con su segundo ciclo en el club de La Ribera el próximo jueves 18 de junio, donde comenzará la pretemporada del plantel dentro de las instalaciones de Boca Predio. Luego de que firmen el contrato, apretarán el acelerador por los refuerzos.

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¿Cómo fue el ciclo del Vasco Arruabarrena como DT de Boca?

La primera etapa de Rodolfo Arruabarrena como director técnico de Boca fue entre agosto de 2014 y febrero de 2016. Su efectividad fue muy alta: de 75 partidos, ganó 47, empató 13 y perdió apenas 15, con 126 goles a favor y 60 en contra.

Bajo su conducción, el Xeneize conquistó el Campeonato 2015 y la Copa Argentina 2015, con Carlos Tevez recién llegado de Juventus como máxima figura. El torneo local obtenido fue el primero tras cuatro años sin festejos, teniendo en cuenta que el último había sido el Apertura 2011 con Julio César Falcioni.

Su punto débil fueron los clásicos: ganó 3 de 15, con 3 empates y 9 derrotas. Sin lugar a dudas, las caídas más dolorosas para el equipo de La Ribera fueron las eliminaciones directas de la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015 ante los de Marcelo Gallardo.

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Rodolfo Arruabarrena en su paso por Emiratos Árabes.

El deseo del Vasco Arruabarrena de dirigir a Boca

En diálogo con Bolavip, a mediados del 2025, Arruabarrena manifestó su deseo de volver a dirigir a Boca: “Siempre digo lo mismo, no sé si me tocará volver a dirigir a Boca o al Villarreal en algún momento, me gusta dirigir y me gusta el día a día en cualquier liga. Obviamente que me hubiese gustado poder entrar a Europa pero cuando llegué de Boca, por cuestiones reglamentarias no podía, me fui a Emiratos y ahí ya tengo un nombre. El tiempo dirá. Me gusta entrenar diferentes tipos de jugadores, diferentes ligas y conocer culturas”.

DATOS CLAVES

Rodolfo Arruabarrena reemplazará a Claudio Úbeda como nuevo entrenador de Boca.

reemplazará a Claudio Úbeda como nuevo entrenador de Boca. Juan Román Riquelme contactó al técnico tras su paso por Al-Taawoun de Arabia Saudita.

contactó al técnico tras su paso por Al-Taawoun de Arabia Saudita. El 18 de junio iniciará la pretemporada en Boca Predio y allí comenzará formalmente el segundo ciclo del Vasco Arruabarrena.