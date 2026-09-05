Gimnasia de Mendoza vs. Boca EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

El Lobo de Cuyo recibe al Xeneize en un partido determinante para la tabla de posiciones antes de la recta final.

Este sábado por la tarde, Gimnasia de Mendoza recibe a Boca por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, comienza a las 16:30 y cuenta con el arbitraje de Darío Herrera. El encuentro es transmitido por ESPN Premium y el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las alineaciones de Gimnasia de Mendoza y Boca

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O’Connor, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón; Alan Velasco; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026