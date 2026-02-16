Con grandes dudas, la posible formación de River ante Ciudad de Bolivar por la Copa Argentina

En el último turno de este martes, River se enfrenta a Ciudad de Bolivar por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El partido que se disputa en el Estadio Único del Parque La Pedrera de San Luis comienza a partir de las 22 horas, donde el Millonario busca volver a la victoria en un duelo clave. Por ese motivo, Marcelo Gallardo hará cambios y ya empezó a definir el equipo titular.

El conjunto de Núñez atraviesa una inmensa crisis futbolística de la que pareciera no poder salir y, en ese contexto de incertidumbre, está ante un encuentro de eliminación de directa. A este cotejo llega con más dudas que certezas porque acumula dos derrotas consecutivas, con la relación prácticamente rota con el hincha tras los silbidos en el Estadio Monumental el pasado fin de semana.

Lo cierto es que, de cara a este compromiso estelar, Marcos Acuña y Franco Armani no están disponibles. Lo del arquero ya es costumbre en los últimos partidos porque está en el último tramo de su recuperación y prefirieron no arriesgarlo. Lo que respecta al defensor es debido a un estado febril que le impidió estar en óptimas condiciones en las últimas horas, es decir precaución.

Marcos Acuña, defensor de River. (Getty Images)

En primer lugar, hay que aclarar que Fausto Vera regresa al equipo titular luego de cumplir la fecha de suspensión frente a Argentinos Juniors tras ser expulsado en la goleada sufrida ante Tigre. En ese sentido, ingresará en el lugar de Kevin Castaño respeto al armado táctico que arrancó en La Paternal el jueves pasado, debido a que el colombiano no respondió y el refuerzo está en crecimiento.

Por otro lado, Gallardo tiene dudas en dos puestos. El primero de ellos tiene lugar en la zaga central, donde Lautaro Rivero o Paulo Díaz es el gran dilema que afronta el entrenador. El flojo rendimiento continuo del juvenil es lo que le hizo bajar puntos en la consideración, mientras que el experimentado chileno lo hizo de buena manera en el cotejo contra Rosario Central semanas atrás.

La otra incertidumbre del Muñeco es en la zona ofensiva: jugarían 2 de 3 entre Maximiliano Salas, Facundo Colidio o Agustín Ruberto. Después de sorprender a todos pateando el tablero ante el Bicho, donde solamente jugó el juvenil como único punta, el DT añadiría otro atacante pensando en la superioridad de jerarquía que existe en comparación con su rival de turno, Ciudad de Bolivar.

Los jugadores de River en el Estadio Monumental. (Getty Images)

La posible formación de River ante Ciudad de Bolivar

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio, Maximiliano Salas o Agustín Ruberto.

