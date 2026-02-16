Boca hoy: preocupación por Paredes, la palabra de Úbeda y la impaciencia con Cavani

Por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Apertura, Boca empató sin goles con Platense en La Bombonera y esto no solo generó preocupación en lo futbolístico, sino que también en lo físico, ya que tanto Paredes como Ascacibar terminaron con molestias. Además, Úbeda habló en conferencia y los hinchas perdieron la paciencia con Cavani.

Úbeda, preocupado por la actualidad de Boca

En la tarde-noche de este domingo, Boca igualó 0-0 ante Platense por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026. En otro flojo partido desde el rendimiento colectivo e individual, el Xeneize no pudo vencer al Calamar en una Bombonera que levantó mucho temperatura. Es que los jugadores se fueron silbados por los hinchas, que se quedaron sin paciencia ante el pésimo nivel del equipo.

Como no podía ser de otra manera, al término del encuentro Claudio Úbeda asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol después de cada cotejo y rompió el silencio. Tal como se suponía, el director técnico hizo hincapié en la actualidad que está inmersa el conjunto de la ribera y de la que parece no poder salir ni mostrar signos de mejora.

Paredes alertó a los hinchas por su molestia

Por la Fecha 5 del Torneo Apertura 2026, Boca Juniors y Platense se repartieron los puntos al igualar sin goles en La Bombonera. Claudio Úbeda y su plantel completo se marcharon del campo entre una enorme silbatina por parte de los hinchas locales.

Como si fuera poco para el club de la Ribera, Leandro Paredes no logró completar el trámite. Tras un flojo rendimiento a lo largo del partido, el capitán del Xeneize pidió el cambio y le dio su lugar a Milton Delgado para el último tramo del compromiso.

La actitud de Cavani que indignó a los hinchas de Boca

Boca sigue sin convencer en este 2026. El equipo, que no sufrió muchos cambios respecto al de 2025, pareciera que está en formación. Se ven pocas conexiones, la idea de juego no es clara, los nombres cambian de un partido a otro y a Claudio Úbeda se lo ve desconcertado por momentos. El pasado domingo, el Xeneize igualó sin goles en La Bombonera ante Platense y el público reprobó con silbidos.

Entre los datos destacados de la jornada aparece el regreso de Edinson Cavani a las canchas. El uruguayo estuvo lesionado durante las primeras semanas del año y luego tuvo que hacer una puesta a punto desde lo físico. Úbeda mandó al atacante a la cancha a los 20 minutos del segundo tiempo y tuvo un mano a mano claro que desperdició.

Ascacibar sufrió una molestia muscular

Otro paso hacia atrás: Boca empató 0-0 ante Platense por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Nuevamente en un pésimo rendimiento colectivo y en cada una de las individualidades, el Xeneize no consiguió imponerse ante un interesante Calamar que le jugó de igual a igual. Sin embargo, recibió otra mala noticia: además de Leandro Paredes, se lesionó Santiago Ascacibar.

En una Bombonera que explotó tras agotar la paciencia y despidió con silbidos a los jugadores, el campeón del mundo sufrió una cuestión física en el tobillo derecho, se vio obligado a pedir el cambio y luego del cotejo se lo vio con hielo en la zona. Y cuando todo indicaba que sería la única baja, en la última acción volvió a sonar la alarma en el conjunto de la ribera por el ex Estudiantes.

