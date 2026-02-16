Aunque el 2026 recién comienza, Boca Juniors ya se encuentra en una incómoda actualidad, algo recurrente en sus últimos años. El empate en La Bombonera ante Platense derivó en potentes silbidos para Claudio Úbeda y todo su plantel por no encontrar soluciones.

El nivel de juego del Xeneize es bajo y los resultados tampoco acompañan en el inicio de un año marcado por el regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por eso, aunque Úbeda tiene contrato heredado por Miguel Ángel Russo hasta mitad de año, su continuidad está bajo la lupa.

En ese contexto, los hinchas en las redes sociales ya están hablando de posibles reemplazantes de Sifón y el nombre de Antonio Mohamed es uno de los más mencionados. Los caminos de Boca y el Turco parecen estar destinados a cruzarse nuevamente, pero aún no sucede.

Es que el actual entrenador de Toluca, fuertemente identificado con Huracán, tuvo un paso por el club de la Ribera en su etapa como futbolista y, en varias ocasiones en su carrera como director técnico, manifestó sus ganas de ser el DT del Xeneize.

Sin embargo, ante la ola de especulaciones sobre su posible reemplazado de Úbeda, fue el propio Mohamed el que se encargó de descartar esta oportunidad por estar enfocado en su actual trabajo.

“Yo estoy muy contento en Toluca, tengo contrato hasta 2027 con una posibilidad de salida en junio. Y de ser así sería solamente para descansar, yo no dejaría Toluca para ir a otro equipo”, explicó primero el Turco para llevar tranquilidad a los hinchas mexicanos.

Y luego completó: “Estoy muy comprometido con este proyecto, así que quede muy claro para cualquier tipo de especulación, yo no me voy a prestar para cualquier cosa; si me voy de Toluca es para descansar”.

