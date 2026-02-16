Uno de los mejores jugadores durante los últimos años, tiene nombre y apellido: Nico Williams. Sin embargo, esta temporada está lejos de ser la ideal por una lesión que no puede dejar atrás y le impide jugar con regularidad. Por ese motivo, el delantero podría ser baja de cara a la Finalissima en la que se enfrentarán España ni más ni menos que frente a la Selección Argentina.

El extremo de 23 años es una de las piezas fundamentales del combinado europeo, por lo que todos los focos apuntan hacia él y su recuperación. Además, es el quinto lesionado en el seleccionado luego de darse a conocer las cuestiones físicas que enfrentan Pedri, Marc Cucurella, Mikel Merino y Samu. Así las cosas, el calendario empieza a ser un contrincante cada vez más difícil de vencer.

Lo cierto es que Nico podría perderse la Finalissima por la fuertísima pubalgia que padece y no puede dejar atrás. Tal es el grado de preocupación que, sin encontrar solución desde septiembre, realizará un tratamiento externo con especialistas ajenos a Athletic Club y la Selección de España. Por ahora, está afuera de las canchas por tiempo indeterminado y aumenta el temor.

Nico Williams con la Selección de España. (Getty Images)

Cabe recordar que, tal como informó en su momento la organización que la lleva a cabo, la Finalissima es el próximo 27 de marzo. Con el claro objetivo de medir a los campeones de la Eurocopa y la Copa América de 2024, Qatar albergará el enfrentamiento entre las dos máximas candidatas a quedarse con la Copa del Mundo 2026, que se disputará apenas dos meses y medio más tarde.

La postura de Athletic Club de Bilbao

Debido a este contexto de incertidumbre, Ernesto Valverde rompió el silencio. Su entrenador no esquivó la cuestión y expresó: “Nico tiene problemas y no está al cien por cien. No podemos seguir así. Seguimos trabajando en diferentes opciones, por el momento alternando tratamiento y competición, y si no se recupera, estamos considerando dejarlo descansar unas semanas para fortalecer la zona afectada”.

Nico Williams en Athletic Club de Bilbao. (Getty Images)

En una línea similar al director técnico, Iñaki Williams también se refirió al tema. Su hermano mayor fue tajante y manifestó: “Está mal, lleva con molestias desde septiembre… Es cierto que con el pubis, hay días que estás muy bien y al siguiente que estás mal. Ya comenté la semana pasada que me había dicho que empezaba a ver la luz… Y ahora parece que ha retrocedido dos o tres pasos“.

