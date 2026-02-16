¿Cuántos desatinos más de Cavani tiene que aguantar el hincha de Boca? Es noticia por goles errados y lesiones

La pregunta es, ¿cuántos desatinos más de Edinson Cavani tiene que aguantar el hincha de Boca? ¿Ustedes vieron el gol que se perdió ayer ante Platense?

El pibe Tomás Aranda lo dejó solo, le dijo “tomá y hacelo”. Cavani, más que definir, terminó rechazando.

¿Cuántos grotescos más tiene que soportar el hincha de Boca? ¿No fue suficiente lo de Alianza Lima, sin el arquero y en el área chica? Le erró y el Xeneize quedó afuera de la Copa Libertadores de América.

Tres meses sin jugar para una definición de esta manera. A ver, el hincha de Boca esperaba un zurdazo para romper el arco, a suerte y verdad, que sea lo que sea.

Cavani casi que rechazó de zurda. Tres meses preparándose para esto, para quedar en posición adelantada. Y eso que jugó 30 minutos, eh, no es que estuvo solamente 5 minutos.

Sí, en los 30 minutos que jugó, Cavani quedó dos veces en offside y no participó del juego salvo por esa acción que mencionamos.

A ver, Cavani es noticia en Boca desde el día en que debutó contra Nacional y se perdió un gol abajo del arco parecido al mítico frente a Alianza Lima. Sí, es más noticia por los goles errados y por las lesiones que por los tantos convertidos.

¿Cuánto más tiene que pasar para que Juan Román Riquelme y el propio Cavani se den cuenta de que esto simplemente no da para más? Ayer, la explosión de los hinchas de Boca cuando el uruguayo definió mal me parece que es una sentencia definitiva.

