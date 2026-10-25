Los puntajes de Boca vs. Independiente por el Torneo Clausura: jugador por jugador

Álvaro Montero (7): gran partido para sostener a Boca con la valla en cero. Independiente atacó constantemente pero no pudo romper el arco del colombiano, que fue fundamental para el triunfo xeneize. En el final, contuvo un disparo a quemarropa que casi simboliza el empate agónico del rival.

Leandro Lozano (6): firme en defensa y en ataque, sobre todo con los desbordes en el sector derecho. Fue protagonista del juego y no pecó de ambicioso, sino que sus acciones tuvieron sentido. Por momentos, se incomodó ante los ataques del joven Palais.

Lautaro Di Lollo (6): otro partido destacado del 2 xeneize. Fue amonestado prematuramente y tuvo que afrontar el resto del partido con el apercibimiento, pero no le complicó su rendimiento y estuvo firme.

Facundo Herrera (9): la figura de Boca. Con su juventud, mostró nuevamente estar a la altura de ser un central xeneize y demostrar que, pese a que apenas tiene 13 partidos en primera, juega como si tuviera 10 años como profesional. Estuvo fino en la marca y en los pases, y coronó su actuación con su primer tanto en primera.

Malcom Braida (5): si bien no rindió como Lautaro Blanco, promedió un partido correcto en las líneas defensivas. En ataque fue donde más se notó la ausencia del lateral izquierdo titular.

Santiago Ascacibar (6): pese a no estar firme con los pies, entregó hasta lo que no tuvo para sostener al equipo cuando Independiente atacó. Cortó jugadas claves y tuvo una a favor muy cerca de ser gol. Buen partido.

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Leandro Paredes (7): sin estar al 100%, fue el eje central del juego y sostuvo de gran manera el mediocampo xeneize, con 88 pases correctos sobre 105 intentados. Tendrá una semana entera de descanso de cara al Superclásico.

Milton Delgado (6): insoportable dentro de la cancha. El juvenil de Boca Predio estuvo en todas partes a la vez. Jugó, hizo jugar, distribuyó, recuperó y corrió, mucho.

Alan Velasco (5): volvió a la titularidad luego de su lesión justamente ante uno de sus ex equipos. Tras un inicio de partido errático, mejoró en la parte final del primer tiempo y en la segunda etapa con pases y gambetas precisas.

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Miguel Merentiel (4): intermitente participación. Negado con el gol en esta ocasión, no pudo generar su clásica injerencia ofensiva y erró un remate en el área chica que podía marcar el 1 a 0 en el complemento.

Leonel Flores (4): flojo compromiso del extremo. No pudo marcar la diferencia en el uno contra uno y se vio constantemente superado ante la experiencia de Santiago Arias.

INGRESARON

Sebastián Villa (6): ingresó bien y fue clave para el gol, al ejecutar de gran manera el córner que terminó en el gol de Herrera.

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Enner Valencia (6): sacrificio puro en su ingreso. Intentó generar situaciones de peligro constantemente.

Carlos Palacios (-): insuficientes minutos para ser calificado.