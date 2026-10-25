Boca puede salir campeón de la tabla anual tras el Superclásico: qué resultados necesita

El Xeneize se trepó a lo más alto luego del triunfo ante Independiente y solo quedan dos fechas del Torneo Clausura.

Boca Juniors venció por 1-0 a Independiente y confirmó su buen presente. El Xeneize venía de clasificar a la final de la Copa Sudamericana en la semana y este domingo se impuso en el Estadio Libertadores de América para subir nuevamente a lo más alto de la tabla anual.

Ahora, el equipo comandado por el Vasco Arruabarrena recibirá a River Plate en La Bombonera la próxima fecha y sueña con consagrarse campeón de la tabla anual después de disputar el Superclásico. Sin embargo, para que eso pase se tienen que dar una serie de resultados que te detallamos a continuación.

Jagger Herrera le dio la victoria a Boca (Getty Images)

Qué necesita Boca para ser campeón de la tabla anual después del Superclásico

En primer lugar es necesario aclarar que Boca no sería campeón automáticamente después de vencer a River en La Bombonera, ya que debería esperar resultados de partidos que se jugarán después del Superclásico.

Ahora bien, para que el Xeneize llegue al Superclásico con chances de consagrarse campeón de manera prematura, tiene que pasar lo siguiente:

Que Argentinos Juniors no le gane a Independiente Rivadavia este martes y luego no le gane a Atlético Tucumán.

Que Vélez no le gane el domingo a Central Córdoba y el martes a San Lorenzo.

Que Rosario Central pierda el viernes con Sarmiento.

Que Independiente Rivadavia no le gane a Banfield (siempre y cuando empate con Argentinos Juniors previamente).

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Panorama alternativo: que Rosario Central pierda con Sarmiento, que Independiente Rivadavia le gane a Argentinos Juniors, que Vélez no gane sus dos partidos restantes y que Boca gane el Superclásico contra River. Si se da todo esto, el lunes 2 de noviembre el Xeneize puede ser campeón si Argentinos no le gane a Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia pierde con Banfield.

¿Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River?

El Superclásico del Torneo Clausura 2026 entre Boca y River tendrá lugar el próximo domingo 1 de noviembre desde las 15:00 (hora de Argentina) en La Bombonera. Será la penúltima fecha del campeonato.

En síntesis

Boca Juniors venció 1-0 a Independiente con un gol de Jagger Herrera.

venció 1-0 a Independiente con un gol de Jagger Herrera. River Plate será el próximo rival de Boca en La Bombonera.

será el próximo rival de Boca en La Bombonera. 2 de noviembre es la fecha en que Boca podría ganar la tabla anual.