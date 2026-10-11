Manteca Martínez le exigió a Merentiel un título con Boca: “Que nos saque campeón”

A 34 años del gol a River y el histórico festejo colgado del alambrado, el uruguayo le hizo un pedido especial a la Bestia.

Miguel Merentiel es el máximo artillero de Boca en lo que va del año, tal como acostumbró desde su llegada. A su vez, se cumplieron 34 años del gol de Sergio Martínez a River, donde protagonizó el histórico festejo colgado del alambrado de cara a los hinchas. En medio de ese contexto, los uruguayos compartieron un divertido e interesante ida y vuelta.

El festejo de Sergio Manteca Martínez en el Superclásico de 1992.

En recuerdo de aquella anotación en el Superclásico de 1992 que se disputó en La Bombonera y se inmortalizó la celebración, desde El Canal de Boca realizaron un breve documental. En ese sentido, ambos delanteros charrúas se dedicaron palabras mutuamente y, mientras La Bestia lo enalteció aún más, el Manteca le hizo un pedido importante.

Lo cierto es que, en primera instancia, Merentiel manifestó: “Del Manteca fue del primero que me hablaron cuando llegué. Vi videos de sus goles y dejó buenos recuerdos en el hincha“. No conforme con eso, miró a la cámara y le habló directamente. “Espero replicar lo tuyo y algún día también colgarme del tejido. Vamo’ arriba, animal”, expresó Miguel.

Miguel Merentiel, delantero uruguayo de Boca. (Getty Images)

Tras escucharlo, Martínez se tomó un tiempo durante la entrevista y contestó: “Que siga metiéndole como hasta ahora, tiene todo para pasarme por arriba“. Como no podía ser de otra manera, redobló la apuesta y le exigió aún más. “Hay 4.000 torneos para jugar, si no me alcanza es porque no quiere“, aseguró el ídolo de Boca en la década del ’90.

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Pocos segundos más tarde, continuó sobre Merentiel. “Con los goles que tiene ya tiene espalda. Yo creo que me copió lo de gritar los goles como loco, eso era mío“, sostuvo sin titubear al decirlo. En ese preciso momento, le hizo un pedido especial. “Esperemos que haga muchos y que nos saque campeón“, sentenció inmediatamente después el Manteca.

“Me copió gritar los goles como loco” 🤪⚽️



Elogios cruzados entre Sergio Martínez y Miguel Merentiel en el nuevo documental sobre Manteca 🧈🇺🇾



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Un dato importante a tener en cuenta es que Merentiel lleva 63 goles en Boca desde su arribo a comienzos de 2023 y es el 24° máximo artillero de la historia de la institución. En contraparte, Manteca Martínez hizo 86 anotaciones y jugando 16 partidos menos, además de ser el uruguayo con más tantos y el segundo extranjero, solo por detrás del paraguayo Delfín Benítez Cáceres.