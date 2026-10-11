Sin Paredes, la posible formación de Boca contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026

El capitán es baja por una lesión muscular y Rodolfo Arruabarrena ya prepara el equipo titular para el martes.

Este martes por la noche, Boca recibe a Vasco da Gama por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El partido que se disputa en La Bombonera es determinante de cara a la revancha en Río de Janeiro. En ese contexto, hay que recordar que Leandro Paredes es baja por lesión, por lo que estará ausente en dicho cotejo estelar.

Cabe recordar que en el encuentro ante Instituto, solo pudo jugar 16 minutos, tuvo que ser reemplazado y, con hielo en su pierna, se fue al vestuario con un médico. Tras los estudios correspondientes, los resultados arrojaron que padece un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho. Esta cuestión muscular suele demandar una recuperación de 21 días como mínimo.

Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que Boca pone lo mejor que tiene a disposición. Aunque perdió muchos futbolistas por lesión, Rodolfo Arruabarrena logró formar un equipo que sale prácticamente de memoria. En ese sentido, Carlos Palacios sería titular como encargado de generar juego en el último tercio y de conectar al mediocampo con los delanteros.

A su vez, todo indica que Sebastián Villa iría desde el arranque. Con el claro objetivo de preocupar a los defensores rivales y desbordar por los costados aprovechando su velocidad, el colombiano integraría la formación inicial. Como ya es habitual, Miguel Merentiel y Leonel Flores serán los atacantes que planifica el Vasco para enfrentar a los brasileños.

Carlos Palacios y Sebastián Villa, futbolistas de Boca Juniors. (Getty Images)

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Sin embargo, hay una duda: Williams Alarcón. Pese a ser siempre ambicioso desde el juego, el cuerpo técnico sabe que será un partido en el que la mitad de la cancha será determinante. Por esa razón, el chileno podría meterse en el equipo para reforzar la zona y, en ese escenario hipotético y menos probable, entraría por Palacios o Villa.

Williams Alarcón, futbolista de Boca. (Getty Images)

La formación de Boca ante Vasco da Gama

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Sebastián Villa.

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