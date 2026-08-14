Marcelo Saracchi habló tras su salida de Boca: “Hay que tomar decisiones fuertes”

El uruguayo fue vendido al Houston Dynamo de la MLS por 1.250.000 de dólares y liberó el cupo para la llegada de Enner Valencia.

Marcelo Saracchi fue, por ahora, la primera y única venta de Boca en este mercado de pases que podría tener más novedades en el corto plazo. En ese sentido, rompió el silencio por primera vez tras su llegada a Houston Dynamo, donde ya fue presentado como el flamante refuerzo de cara al segundo semestre de la temporada 2026.

Cabe recordar que por falta de minutos había emigrado a Celtic en condición de préstamo durante un año, pero en su regreso a Argentina le comunicaron que no iba a ser tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena. En medio de ese contexto, el uruguayo arribó a la MLS a cambio de 1.250.000 de dólares y al mismo tiempo liberó el cupo para Enner Valencia.

Marcelo Saracchi, refuerzo de Houston Dynamo. (@HoustonDynamo)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Diario Olé, el defensor habló de su salida del Xeneize. “Si uno se ve que no está compitiendo, uno quiere jugar, esa es la realidad“, manifestó Saracchi en primera instancia. “No me interesaba mucho el decir ‘estoy en Boca’: ¿de qué me sirve decir ‘estoy en Boca’ si estoy entrenando apartado o con un preparador físico?“, expresó.

Pocos segundos más tarde, agregó: “Yo tengo una personalidad que no puedo estar dos o tres semanas entrenando solo, la cabeza me empieza a comer”. Sin embargo, inmediatamente después el lateral izquierdo también manifestó: “Entiendo a las partes también, entiendo cuando no se llega a los objetivos, que hay que tomar decisiones fuertes”.

Marcelo Saracchi, durante su etapa en Boca. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Eso lo comprendo. Y cuando no se dan los objetivos también, de parte de la dirigencia buscan soluciones y yo también quiero buscar una solución viable para mí y para el club“, sostuvo el uruguayo en referencia su salida indeclinable de Boca.

Por otro lado, analizó su paso por Europa y soltó: “Por suerte se da la salida al Celtic a préstamo, donde me pude mostrar y jugar”. A su vez, volvió a hacer hincapié en que esta fue la mejor decisión y tiró: “Se dio la venta a Houston que le sirve a ambas partes también. Porque ya no me iban a tener en cuenta y yo venía de jugar una temporada en el Celtic“.

Marcelo Saracchi, en su etapa en Celtic. (Getty Images)

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Antes de culminar con su discurso, hizo una aclaración que esclareció el panorama. “En su momento, el comunicado que se da antes de irme a Celtic fue pura y exclusivamente de la dirigencia. Y ahora cuando volví también de la dirigencia.”, sentenció Saracchi en relación a la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme y quitándole responsabilidad a Arruabarrena.