Dónde se juega el Mundial de Hockey 2026, con presencia de Los Leones y Las Leonas

Este sábado se dará inicio a la contienda global de Hockey femenino y masculino que se desarrollará en dos países europeos que son candidatos a ganar el torneo.

¡La cuenta regresiva llegó a su fin! Desde este sábado 15 hasta el 30 de agosto, la bocha vuelve a rodar de manera oficial en la máxima cita de este deporte.

El Mundial de Hockey 2026 ya está entre nosotros y la gran particularidad de esta edición es su sede compartida en el Viejo Continente. Las Leonas y Los Leones van por la gloria y en Bolavip te contamos todo sobre los escenarios que albergarán el torneo y dónde jugarán la Selección Femenina y la Masculina.

"PODEMOS SOÑAR CON LOS DOS EQUIPOS ENTRE LOS 4 MEJORES DEL MUNDO"



Sergio Vigil y la actualidad de Las Leonas y Los Leones.



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Países Bajos y Bélgica: las sedes del Mundial 2026

Para esta edición conjunta de las Copas del Mundo masculina y femenina, la Federación Internacional de Hockey (FIH) designó a dos países de enorme tradición en el deporte para compartir la organización. El certamen se llevará a cabo de manera simultánea en dos ciudades espectaculares: Amstelveen (Países Bajos, en las afueras de Ámsterdam) y Wavre (Bélgica, en las cercanías de Bruselas).

Dónde juegan Las Leonas: estadio, días y horarios

El seleccionado femenino integra el Grupo B y disputará toda su primera fase en territorio belga. El imponente Belfius Hockey Arena de la ciudad de Wavre será el recinto encargado de recibir los primeros pasos de las dirigidas nacional en busca de un nuevo título mundial.

Anotá los días y horarios (hora de Argentina) para alentar a Las Leonas en Bélgica:

Argentina vs. Estados Unidos : sábado 15 de agosto a las 12:30 hs.

: sábado 15 de agosto a las 12:30 hs. Argentina vs. Alemania : lunes 17 de agosto a las 12:00 hs.

: lunes 17 de agosto a las 12:00 hs. Argentina vs. Escocia: miércoles 19 de agosto a las 6:00 hs.

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Dónde juegan Los Leones: estadio, días y horarios

Por su parte, el combinado masculino conducido por Lucas Rey, que forma parte del Grupo A, cruzará la frontera para instalarse en territorio neerlandés. Sus encuentros de la primera ronda se jugarán íntegramente en el mítico Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, uno de los templos mundiales del hockey sobre césped.

El camino de Los Leones en Países Bajos será el siguiente:

Argentina vs. Japón : domingo 16 de agosto a las 14:00 hs.

: domingo 16 de agosto a las 14:00 hs. Argentina vs. Países Bajos : martes 18 de agosto a las 13:00 hs.

: martes 18 de agosto a las 13:00 hs. Argentina vs. Nueva Zelanda: jueves 20 de agosto a las 7:30 hs.

(Todos los horarios corresponden a la República Argentina).

¿Qué canal pasa el Mundial de Hockey 2026? Dónde ver en vivo y online

Y si te preguntás por dónde seguir las acciones desde las distintas sedes europeas, la respuesta está confirmada. Todos los partidos de Argentina, tanto desde Amstelveen como desde Wavre, se podrán ver EN VIVO por televisión a través de las pantallas de ESPN.

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Para los que prefieren alentar desde cualquier dispositivo de manera online, la transmisión será por streaming de forma exclusiva a través de la plataforma Disney+ Premium, que pasará en directo todos los encuentros de ambas Copas del Mundo. ¡Acomodate frente a la pantalla que se viene un Mundial inolvidable!