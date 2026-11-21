Aston Villa y Sunderland se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Villa Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Aston Villa recibe a Sunderland este sábado 21 de noviembre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. Aston Villa viene de empatar 4-4 con Manchester United y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Sunderland viene de ganarle 1-0 a Chelsea y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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