Ecuador fue goleado por Corea del Sur en el debut de Marcelo Gallardo como entrenador

En el primero de los tres amistosos de la gira asiática, la Tri no pudo con el combinado local.

En su debut como entrenador de la Selección de Ecuador, Marcelo Gallardo arrancó con el pie izquierdo, debido a que su equipo perdió en condición de visitante 2 a 0 frente a Corea del Sur en el amistoso disputado en el Suwon World Cup Stadium, de Suwon.

Con un equipo con mayoría de titulares teniendo en cuenta la participación en la última Copa del Mundo, la Tri no tuvo su mejor performance frente al combinado coreano. Luego de igualar en la primera etapa sin goles, en una ráfaga en el complemento los locales se pusieron en ventaja.

Luego de una buena salida de Kin Min-Jae desde la defensa, la pelota le quedó a Hyeon-Gyu, quien se sacó una marca de encima, enganchó para su diestra y sacó un potente remate que venció la estirada de Hernán Galíndez para poner el 1 a 0 parcial.

GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLL

54' 🇰🇷 South Korea 1:0 🇪🇨 Ecuador

⚽ Oh Hyeon Gyu

🎯 Kim Min Jae pic.twitter.com/ho8EYHthIJ — Accurate Football (@Accurate_Foot23) September 24, 2026

Minutos más tarde, nuevamente Corea del Sur volvió a pegar. En esta oportunidad, el capitán Heung Min Son se hizo cargo de un tiro libre en el costado izquierdo y remató a colocar, al segundo palo, para clavar la pelota en el ángulo y así poner el 2 a 0 a favor de su equipo.

🇰🇷🎯 | Son Heung-Min makes it 2-0 with a free-kick goal for South Korea against Ecuador! 🤯 pic.twitter.com/5nEPfX3oiS — The Moment Football (@themomentfooty) September 24, 2026

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Llegando al final del encuentro, el combinado local cerró la goleada amistosa a través del recién ingresado Dong-Gyeong Lee, quien recibió un gran pase filtrado dentro del área, giró para su pierna izquierda y definió con categoría ante el achique de Galíndez.

LEE DONG-GOOK MAKES IT 3!!!



CLINICAL FINISH! 🔥🔥🔥



KOREA ROUTING ECUADOR IN THE 2ND HALF!!! 🫡🇰🇷🫡🇰🇷 pic.twitter.com/Z0mF4Au1nn — Joel Kim (@KNTFootball) September 24, 2026

La primera formación de Ecuador con Gallardo como entrenador

La Tri formó con: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Jackson Porozo, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Pedro Vite; Keny Arroyo, John Yeboah, Nilson Angulo y Jordy Caicedo.

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Ingresaron: John Mercado por Arroyo, Denil Castillo por Vite, Juan Riquelme Angulo por Caicedo, Alan Minda por Nilson Angulo y Anthony Valencia por Yeboah.

Los próximos amistosos de la Selección de Ecuador