El primer día del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1 llegó a su fin. Tras una FP1 difícil para Alpine, los pilotos de la escudería francesa mejoraron en la Práctica Libre 2 con Pierre Gasly 7° y Franco Colapinto 11°.
La Fórmula 1 se vive en Disney+
Además, la Free Practice 2 estuvo marcada por una bandera roja de Arvid Lindblad. El joven piloto de Racing Bulls estrelló su coche con los muros luego de un mal calculo y no pudo completar la sesión. No obstante, los daños no fueron tan significativos y su coche estará disponible para la Práctica Libre 3.
Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Azerbaiyán
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Lando Norris (McLaren)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Esteban Ocon (Haas)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Checo Perez (Cadillac)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Alex Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Oliver Bearman (Haas)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
El accidente de Arvid Lindblad en la Práctica Libre 2
Lindblad bashes the barriers 🎥 #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/NsiCWuxq8D— Formula 1 (@F1) September 24, 2026
Perjudican a Colapinto: Briatore manda un ultimátum a los hinchas argentinos tras los insultos a Gasly
Cronograma completo del GP de Azerbaiyán 2026
Jueves 24 de septiembre
- 5:30 a 6:30 – Práctica Libre 1 | DISPUTADA
- 9:00 a 10:00 – Práctica Libre 2 | DISPUTADA
Viernes 25 de septiembre
- 5:30 a 6:30 – Práctica Libre 3
- 9:00 a 10:00 – Clasificación
Sábado 26 de septiembre
- 8:00 – CARRERA