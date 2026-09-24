Franco tampoco pudo quedar entre los 10 mejores en una segunda sesión marcada por una bandera roja de Arvid Lindblad.

El primer día del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1 llegó a su fin. Tras una FP1 difícil para Alpine, los pilotos de la escudería francesa mejoraron en la Práctica Libre 2 con Pierre Gasly 7° y Franco Colapinto 11°.

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Además, la Free Practice 2 estuvo marcada por una bandera roja de Arvid Lindblad. El joven piloto de Racing Bulls estrelló su coche con los muros luego de un mal calculo y no pudo completar la sesión. No obstante, los daños no fueron tan significativos y su coche estará disponible para la Práctica Libre 3.

Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Azerbaiyán

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Checo Perez (Cadillac) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hülkenberg (Audi) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Valtteri Bottas (Cadillac) Oliver Bearman (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin)

El accidente de Arvid Lindblad en la Práctica Libre 2

Cronograma completo del GP de Azerbaiyán 2026

Jueves 24 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 1 | DISPUTADA

9:00 a 10:00 – Práctica Libre 2 | DISPUTADA

Viernes 25 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 3

9:00 a 10:00 – Clasificación

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Sábado 26 de septiembre