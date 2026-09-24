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Los dos objetivos de Franco Colapinto para el GP de Azerbaiyán: “Q3 y puntos”

El piloto argentino de Alpine no quedó conforme con su rendimiento en las primeras prácticas libres, pero confía en poder terminar el fin de semana con una sonrisa.

Franco Colapinto declaró luego de la Práctica Libre 2 en Bakú
© @AlpineF1TeamFranco Colapinto declaró luego de la Práctica Libre 2 en Bakú

Franco Colapinto no pudo destacar en ninguna de las dos primeras Prácticas Libres del Gran Premio de Azerbaiyán 2026. Tras un P18 en la FP1, el argentino consiguió mejorar en la FP2 y finalizó 11°. Sin embargo, no quedó conforme con su rendimiento y así lo demostró en una entrevista con Juan Fossaroli.

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El piloto de Alpine declaró para ESPN luego de la Práctica Libre 2 y aseguró sentirse “tan consistente como en otras carreras”. Al margen de ello, Colapinto confía en poder seguir mejorando en las próximas sesiones y reveló sus dos objetivos para el fin de semana.

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Las declaraciones de Franco Colapinto en Azerbaiyán

Dimos un pasito con el auto (respecto a la FP1), así que un poquito mejor, pero falta, no me sentí muy cómodo. Hay que entender hoy a la noche un poco el porqué, no estoy tan consistente como en otras carreras y me está costando extraer todo de los frenajes y de las entradas de curva que es donde me está costando un poco”, analizó Colapinto tras completar su primer día en Bakú.

Acto seguido, el periodista Juan Fossaroli le preguntó por su objetivo para el Gran Premio de Azerbaiyán. “Q3 y puntos”, contestó Franco sin rodeos. En caso de conseguirlo, será su tercera carrera al hilo sumando unidades para el equipo.

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Así sigue el Gran Premio de Azerbaiyán 2026

Viernes 25 de septiembre

  • 5:30 a 6:30 – Práctica Libre 3
  • 9:00 a 10:00 – Clasificación

Sábado 26 de septiembre

  • 8:00 – CARRERA

En síntesis

  • Franco Colapinto quedó 18° en FP1 y 11° en la FP2 de Azerbaiyán.
  • Q3 y puntos son los dos objetivos fijados para el fin de semana.
  • Viernes 25 de septiembre se correrá la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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