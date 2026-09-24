El piloto argentino de Alpine no quedó conforme con su rendimiento en las primeras prácticas libres, pero confía en poder terminar el fin de semana con una sonrisa.

Franco Colapinto no pudo destacar en ninguna de las dos primeras Prácticas Libres del Gran Premio de Azerbaiyán 2026. Tras un P18 en la FP1, el argentino consiguió mejorar en la FP2 y finalizó 11°. Sin embargo, no quedó conforme con su rendimiento y así lo demostró en una entrevista con Juan Fossaroli.

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El piloto de Alpine declaró para ESPN luego de la Práctica Libre 2 y aseguró sentirse “tan consistente como en otras carreras”. Al margen de ello, Colapinto confía en poder seguir mejorando en las próximas sesiones y reveló sus dos objetivos para el fin de semana.

Las declaraciones de Franco Colapinto en Azerbaiyán

“Dimos un pasito con el auto (respecto a la FP1), así que un poquito mejor, pero falta, no me sentí muy cómodo. Hay que entender hoy a la noche un poco el porqué, no estoy tan consistente como en otras carreras y me está costando extraer todo de los frenajes y de las entradas de curva que es donde me está costando un poco”, analizó Colapinto tras completar su primer día en Bakú.

"FALTA UN POCO, NO ESTOY MUY CONSISTENTE COMO EN OTRAS CARRERAS", dijo Franco Colapinto tras la FP2 del #AzerbaijanGP y también dejó bien claros sus objetivos para este fin de semana: "Q3 Y PUNTOS".



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Acto seguido, el periodista Juan Fossaroli le preguntó por su objetivo para el Gran Premio de Azerbaiyán. “Q3 y puntos”, contestó Franco sin rodeos. En caso de conseguirlo, será su tercera carrera al hilo sumando unidades para el equipo.

Así sigue el Gran Premio de Azerbaiyán 2026

Viernes 25 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 3

9:00 a 10:00 – Clasificación

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Sábado 26 de septiembre

8:00 – CARRERA

En síntesis