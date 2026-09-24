Lionel Scaloni abrió la puerta a su continuidad como DT de la Selección Argentina: “Las ganas están”

En la primera semana de entrenamientos de la Selección Argentina previo a los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, el entrenador Lionel Scaloni habló con los medios en zona mixta, en donde se refirió a su continuidad, ya que su contrato termina el próximo 31 de diciembre.

“La semana esa fue muy emotiva, muy linda y cargada, pero estoy bien. Tuve tiempo de desconectar un poco, de dejar pasar la amargura por no haber podido ganar, que es la realidad, pero con la tranquilidad de que se dio todo. Con respecto a lo mío no hay novedades, me reuniré con el presidente en estos días. Hablaremos, está la predisposición máxima para sentarse y cuando tengamos que comunicar algo lo haremos”, inició al respecto.

“El indicio de la convocatoria es lo que haría cualquier entrenador, se terminó un Mundial y creemos que es el momento para que haya recambio, porque la mayoría va a seguir estando y es gente joven”, siguió respecto al recambio generacional que deberá hacer.

“Estamos haciendo lo mismo que en 2018, trabajamos para la Selección, no trabajamos para nadie personal y es algo que teníamos que hacer, que puede dar sus frutos. Todo lleva un tiempo, con la mente de que estos chicos se puedan quedar”, continuó.

“El golpe de no haber ganado fue fuerte, estábamos a las puertas de conseguir otro título y es evidente que fue fuerte. Este lugar en donde estoy es soñado y eso no va a cambiar. A partir de ahí hay que sentarse y hablar con el presidente. Todo lo que salga no es verdad, comunicaremos cuando tengamos que hacerlo. Por ahora está todo como antes, trabajamos para estos partidos”, sumó, respecto a las noticias que salieron sobre su continuidad.

Y cerró, dando a entender que podría continuar: “Ganas hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente. Lógicamente después de un torneo tan emotivo uno repiensa y repito, nos sentaremos a hablar para ver qué hacemos”.

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La despedida de Lionel Messi

Otro de los temas que tocó fue la despedida de Lionel Messi. Al respecto de esto, reveló que tuvo que ver con su presencia para enfrentar a Benín. “Creo que un jugador así merece eso. Particularmente puse mi granito de arena, deseo estar en la despedida de él“, inició.

“Hicimos fuerzas para que él pueda estar en este partido y sabíamos todo lo que él estaba pasando y aún así puso las ganas de querer venir y despedirse con su gente. Si hay que hacer un homenaje tiene que ser en este momento para sentir el cariño de todos”, agregó.

Y cerró: “Hablamos, puse de mí para convencerlo de que era ahora, que más adelante no se sabía que podía pasar y él lo entendió. La AFA puso de su parte y es algo bonito porque lo merece”.

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Las ausencias de Lo Celso y De Paul

Además de esto, el entrenador de la Selección Argentina también explicó el motivo por el que tanto Rodrigo De Paul como Giovani Lo Celso solo están convocados ante Benín. “En principio porque queremos ver a otros chicos, como pasó con Fideo. Es lo mismo con ellos, las puertas no están cerradas, pero creemos que estos partidos sirven para que los jóvenes puedan aportar lo suyo y exprimirse de la mejor manera. Son gente que nos han dado un montón, en un principio no están y en un futuro se verá”, tiró.

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