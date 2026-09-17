Boca y River, más lejos: así está la clasificación para el Mundial de Clubes 2029 tras los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026

Este jueves se cerraron los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 por lo que ya quedaron definidos los cruces para la siguiente instancia. Estudiantes de La Plata deberá batallar ante Flamengo por un lugar en la gran final del Estadio Centenario.
Mientras se desarrolla esta batalla por el principal título continental de CONMEBOL, los participantes, y también los que están fuera de la pelea, miran de reojo el ranking hacia el Mundial de Clubes 2029. El Pincha se acomodó y sueña con estar en la cita de 2029.
Detrás de Flamengo, que es líder, pero también el único clasificado confirmado por haber sido campeón de la Libertadores 2025, aparecen ahora Palmeiras, Liga de Quito y Estudiantes de La Plata. Con la eliminación de este jueves, Independiente del Valle perdió una enorme oportunidad de recortarles distancia a los mencionados clubes.
Boca y River están lejos en el ranking y hoy todo indica que sus únicas posibilidades de clasificar al certamen mundialista serán a través de títulos en las Libertadores 2027 o 2028.
El ranking hacia el Mundial de Clubes 2029
1) Flamengo (CLASIFICADO): 81 puntos*
2) Palmeiras: 76 puntos
3) Liga de Quito: 61 puntos
4) Estudiantes (LP): 57 puntos
5) Independiente del Valle: 40 puntos
6) Racing: 35 puntos
7) Cerro Porteño: 34 puntos
8) Peñarol: 26 puntos
9) Corinthians: 25 puntos
10) San Pablo: 25 puntos
12) Independiente Rivadavia: 24 puntos
13) Platense: 24 puntos
15) Vélez: 24 puntos
16) River: 23 puntos
20) Rosario Central: 20 puntos
31) Central Córdoba: 14 puntos
34) Lanús: 12 puntos
37) Boca: 10 puntos
46) Talleres: 7 puntos
*Clasificado por haber sido campeón de la Copa Libertadores 2025.
El sistema de clasificación
De mantenerse el formato de 32 equipos para la segunda edición del certamen organizado por la FIFA, los elencos sudamericanos podrán sellar su pasaje mediante dos vías: consagrándose campeones de América u ocupando las dos primeras posiciones del ranking acumulativo del ciclo 2025-2028.
El mecanismo para actualizar el sistema de esta tabla es exactamente el mismo que se utilizó para el Mundial pasado. La Conmebol otorga tres puntos por partido ganado, uno por empate y un bono de tres unidades extra por avanzar de fase.
Datos clave
- Flamengo lidera el ranking al Mundial de Clubes 2029 con 81 puntos.
- Estudiantes de La Plata alcanzó el cuarto lugar con 57 puntos.
- River y Boca quedaron relegados con 23 y 10 puntos.