Bolavip estuvo presente en las celebraciones del Xeneize en la Capital Federal.

En el Estadio Metropolitano de Barranquilla, con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, Boca le ganó 2 a 0 a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Conmebol Sudamericana por tercera vez en su historia. Además, cortó una racha de 18 años sin títulos a nivel internacional.

Ante la euforia por este campeonato, el segundo de la institución en el último mes, los hinchas del elenco de la Ribera coparon el Obelisco, el mítico lugar elegido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para celebrar distintos triunfos deportivos.

Bolavip estuvo presente en los festejos en el Obelisco, donde una multitud se hizo presente para cantar, en un encuentro que llevó varias horas, desde el final del partido, hasta pasada la medianoche en la Capital Federal.

Los festejos de Boca en el Obelisco, en el ojo de Bolavip

🔥🤯 LOS FESTEJOS DE BOCA TRAS GANAR LA COPA SUDAMERICANA



Desde el aire, en el obelisco. pic.twitter.com/tIXoepc5Uq — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 22, 2026

DESDE EL AIRE: invasión de hinchas de Boca en el obelisco tras ganar la Copa Sudamericana 🤯🏆 pic.twitter.com/XTZCpJvVKh — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 22, 2026

😎🐕 LLEGÓ EL PERRO BOSTERO AL OBELISCO PARA FESTEJAR LA SUDAMERICANA pic.twitter.com/0omQ58XQe4 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 22, 2026

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‼️ FESTEJA LA HINCHADA DE BOCA EN EL OBELISCO. pic.twitter.com/rOUPnKP3JX — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 22, 2026